"Нет тормозов": Подоляк озвучил планы рашистов на Азовстали

Подоляк назвал главную цель России / УНИАН

Главная цель России - сломить сопротивление украинских военных на "Азовстали". Но они продолжают держаться, несмотря на превосходящие силы врага, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

"В настоящее время мы находимся в постоянной коммуникации. И я полностью понимаю их (военных на "Азовстали" - ред.) эмоциональное состояние - для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей. Они стремятся к уничтожению в прямом эфире", - рассказал Подоляк.

Он отметил, что сейчас политическое руководство страны сфокусировано на дипломатическом решении вопроса деблокады Азовстали и Мариуполя в целом. При этом военный путь урегулирования проблемы пока невозможен.

"Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем – она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе", - подчеркнул он.

Штурм оккупантами Азовстали

Напомним, за Азовсталь сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Противник прорвался на Азовсталь и сейчас часть территории завода захвачена врагом.

8 мая бойцы полка "Азов" во время брифинга рассказали, что с начала широкомасштабного вторжения армии РФ в Украину уничтожили в городе более 2500 российских оккупантов, еще 5000 ранили.

Также азовцы призвали эвакуировать с территории завода Азовсталь, который до сих пор штурмуют и бомбят российские военные, раненых украинских защитников. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Пономарь ("Калина") призвал украинские власти повлиять на ситуацию и эвакуировать раненых.

Также в разведке "Азова" назвали четыре варианта возможных действий в такой критической ситуации, как сейчас.

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