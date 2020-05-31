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Ткаченко заявил об участии в праймериз Слуги народа на выборы мэра Киева

31 мая 2020, 15:04

Киев должен стать городом, в котором жизнь будет достойной и приятной, уверен Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко / УНИАН

Народный депутат Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко будет участвовать в праймериз свой политсилы на выборы мэра Киева.

О своем решении Ткаченко сообщил в Facebook заявив о том, что хочет видеть Киев городом для людей, а не для чиновников или застройщиков.

"Думаю, настало время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз Слуги народа на выборы мэра города", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года своего президентства поддержал идею провести праймериз для определения лучшего кандидата для участия в выборах мэра столицы.

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"Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии Слуга народа. Будет ли праймериз? Будет!", - сказал Зеленский.

Александр Ткаченко новости Киева Слуга народа праймериз
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