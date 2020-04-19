"Выводы не заставят себя ждать": в СНБО намекнули на виновных в жутких пожарах

В Украине продолжают бушевать пожары / Reuters

Владельцы земли могут понести ответственность, если подтвердится их причастность к возникновению лесных пожаров в Житомирской области, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Несмотря на праздники, работа не останавливается. Сегодня вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находились в рабочей командировке в Овручском районе Житомирской области", - заявил он в Facebook.

По словам Данилова, представители власти изучали ситуацию, связанную с пожарами. "На совещании рассматривались, в частности, вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать", - добавил секретарь СНБО.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области.