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Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины

11 июня 2020, 20:50

Новый командующий принимал участие в АТО.

Алексей Неижпапа
Алексей Неижпапа стал главой ВМС Украины / Фото: Facebook/ Alexey Neizhpapa

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Как информирует Офис президента, глава государства уже подписал указ о назначении.

44-летний Неижпапа родился в Крыму, в городе Севастополь. Окончил Национальный университет обороны Украины. Офицерскую службу он проходил на кораблях ВМС Украины. Дважды досрочно получал воинские звания на должностях командира корабля и командира бригады.

В период с 2015 по 2019 год занимал должность заместителя командующего ВМС Украины по боевой подготовке. В этот же период принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. В апреле 2020 года Неижпапа был назначен заместителем командующего ВМС. Контр-адмирал неоднократно осуществлял руководство межнациональными учениями Си Бриз от украинской стороны.

Как ранее сообщалось, бывший командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил о том, что ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению нет.

Напомним, глава фонда Джеймстаун (США) Глен Говард высказал мнение, что засушливое лето и дефицит воды в аннексированном Крыму может спровоцировать Россию на вторжение в Херсонскую область.

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