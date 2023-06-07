Алексей Шевчук попал в скандал из-за выезда псевдоволонтеров за границу через "ШЛЯХ"

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Адвокат экс-нардепа Кивы Алексей Шевчук попал в скандал из-за выезда псевдоволонтеров за границу

лид: Киевский адвокат Алексей Шевчук и его партнеры создали ряд "волонтерских" организаций, которые помогали выезжать за границу украинским мужчинам

Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші. Львів".

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Редакция "Наші гроші. Львів". получила доступ к базе данных волонтеров, внесенных в систему "Шлях" Львовской областной военной администрацией (ЛОВА) по просьбе разных общественных организаций.

Выяснилось, что среди самых успешных "просителей" оказались связанные между собой организации, реально не занимающиеся благотворительной деятельностью, а часть их "волонтеров" просто сбежала из Украины.

Наибольшее количество таких "волонтеров" связано с уже бывшим внештатным советником председателя ЛОВА по гуманитарной помощи и волонтерству Алексеем Шевчуком. Именно он почти год возглавлял координационный штаб по оказанию гуманитарной помощи ЛОВА.

Помогали вывозить псевдоволонтеров юристы адвокатского объединением Barristers, экспортером которого является Алексей Шевчук. Действие адвокатского свидетельства самого Шевчука приостановили в этом году за нарушение правил адвокатской этики.

В частности, в расследовании фигурируют фамилии младшей юристки Barristers Дарьи-Анастасии Лесняк, помощника Шевчука Клима Хоменко, адвокаты Barristers Богдан Забара, Дмитрий Пивень и Дмитрий Зеленюк. Именно с ними связаны поставные лица, на которых зарегистрированы волонтерские организации, о которых никому ничего не известно и которые реально ничем не помогают украинцам. Их контакты липовые, а страницы в соцсетях заполнены рекламой казино или же просто пустые. Известно только, что после подачи запросов от этих псевдоволонтерских организаций, за границу, якобы за гуманитаркой, выезжали как водители - дальнобойщики, так и беглецы.

ЛОВА и Алексей Шевчук отказались от интервью или комментариев.

На запрос о ввезенной упомянутыми в этом материале организациями гуманитарной помощи первый заместитель председателя ЛОВА Андрей Годик письменно ответил, что "в областной военной администрации отсутствует какая-либо информация о гуманитарной деятельности организаций в период с 24.02.2022 по 20.05.2023, о которых идет речь в Ваш запрос".