Америка отступает: эксперт предупредил о подготовке РФ военной эскалации на Донбассе

РФ готовит эскалацию на Донбассе / Reuters

Стремительный вывод американских войск из Афганистана подарил диктаторским режимам надежду на победу над США, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Как пишет он в материале на НВ, в России торжествуют и лелеют надежду на скорый крах Запада.

Эксперт пояснил, что эйфория наблюдается в стане врагов Америки — в Москве, в Пекине и в Тегеране.

"У них сложилось впечатление, будто они находятся в шаге от победы над ненавистным Западом, над западной цивилизацией, а Америка отступает. Осталось нанести только два удара — подчинить себе Тайвань и Украину, чтобы полностью продемонстрировать "ничтожество" и "убожество" Запада", — заявил он.

В то же время политолог уверен – думать, что свободный мир находится на пороге полного поражения, является большой ошибкой.

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Вместе с тем он предупредил, что новые геополитические реалии могут сказаться на обострении на Донбассе.

"Но Украина должна быть готова к серьезной военной эскалации. Уверяю, в ближайшие дни там появятся новые "распятые мальчики на Донбассе". Пропагандисты будут рассказывать о "жертвах украинских бомбардировок" и тому подобном… Это типичная подготовка к оправданию военной агрессии", — добавил Пионтковский.

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Напомним, ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор напомнил, что реакция США на наращивание Россией военной силы на границе с Украиной в этом году была достаточно резкой. По его мнению, может быть два сценария российской агрессии против Украины – военная и экономическая, когда Россия использует газопровод как рычаг давления.