Суд избрал меру пресечения обвиняемому в расстреле семерых на ставке под Житомиром

Анатолий Захаренко / Скриншот

В Житомире суд избрал меру пресечения для Анатолия Захаренко, которого обвиняют в убийстве семи человек во время отдыха на водоеме в Житомирской области. Постановлением суда он арестован до 20 июля.

Как сообщает УНИАН, во время заседания адвокаты просили отпустить подозреваемого под домашний арест, учитывая его состояние здоровья по причине инвалидности.

Прокуроры требовали арестовать обвиняемого без права внесения залога.

Читайте такжеС автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+"Мы надеемся, что суд все же примет во внимание позицию прокуратуры, поскольку согласно действующему законодательству в таких случаях, за такие тяжкие преступления, человека арестовывают без права внесения залога", - сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

"Применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля без права внесения залога", - говорится в постановлении.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

Согласно одной из версий, к Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей, нагрянули "гости" и обвинили его в том, что он "сдал" правоохранителям Руслана Мшанецкого – подполковника полиции, который вымогал у него взятку.

Позже знакомые Анатолия Захаренко, которого задержали после убийства семерых человек в Житомирской области, рассказали подробности о своем соседе.