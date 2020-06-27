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Суд принял громкое решение по делу погоревшего на взятке экс-главы Кировоградской ОГА

Андрей Балонь может выйти из-под стражи под залог в 10 млн грн.

27 июня 2020, 11:54
Андрей Балонь
Андрей Балонь / kr-admin.gov.ua

Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемым в вымогательстве 1,8 млн грн взятки экс-председателю Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню и его сообщнику, чиновнику ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как говорится в сообщении на странице САП в Facebook, решеним суда предусмотрена альтернатива в виде внесения залогов.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА - в размере почти 10 млн грн, для его сообщника - 5 млн грн.

Напомним, 26 июня правоохранители задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн. По данным следователей, Балонь хотел получить средства от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградской области.

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Балонь вместе с сообщником были задержаны при передаче суммы в 250 тыс. грн.

Андрей Балонь САП суд взятка
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