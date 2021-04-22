Арахамия резко прокомментировал скандальные зашквары "слуг народа"

Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал скандалы с участием представителей его парламентской силы.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, нардепы от Слуги народа Николай Тищенко и Евгений Шевченко, которые стали фигурантами громких скандалов, должны понести ответственность за свои действия.

Арахамия пояснил, что поведение Тищенко и Шевченко будут обсуждать в ходе заседания фракции.

Комментируя обвинения в адрес Тищенко в грубом нарушении правил карантина, Арахамия предложил, чтобы нардеп добровольно понес максимальное наказание и заплатил штраф в бюджет.

"Далее - чтобы он пошел и на такую ​​же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что, мне кажется, таким образом, как он делает, а потом еще в Фейсбуке отмазки пишет - такого не должно быть", - отметил глава фракции СН.

Говоря о скандале с поездкой нардепа Шевченко в Беларусь и его встрече с Александром Лукашенко, Арахамия пояснил, что с точки зрения закона нардеп от СН не нарушил ничего.

"Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию - поехал к другому президенту. Мне вообще интересно, почему президент депутата принял? Может, он хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, экономических отношениях, плане по Донбассу - вообще Шевченко к этому не имеет никакого отношения. Я считаю, что это большее нарушения (чем нарушение Тищенко, - ред.). Господин Тищенко должен нести административную и политическую ответственность, что касается господина Шевченко - ну это вообще неприемлемо", - заявил Арахамия.

Читайте такжеСкандал с вечеринкой Тищенко в локдаун: в Слуге народа заговорили о санкциях

Скандал с участием Николая Тищенко:

Недавно журналисты узнали о том, что народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко проигнорировал локдаун в Киеве и организовал вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

Судя по видео, и интерьеру помещений, вечеринка проходила в ресторане киевского отеля Fairmont. Для гостей пела певица Катя Корецкая. Как видно на записи, персонал заведения был в медицинских масках, а гости - нет.

В тоже время один из помощников Тищенко сказал, что мероприятие прошло у них дома.

Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко: