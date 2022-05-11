Арестович оценил вероятность нового штурма Киева и вторжения из Беларуси

Если Россия бросит под Киев накопленные несколько тысяч военных, то это будет совершенно бесполезным самоубийством, заявил советник главы ОП.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, следует ли ожидать нового наступления врага с белорусской границы и грозит ли Киеву новая атака оккупантов.
Беларусь разворачивает на границе с Украиной подразделения сил спецопераций. Но, по словам Арестовича, нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию.
"Это плановая проверка готовности и плановые учения белорусских вооруженных сил. Все эти движения носят плановый характер. Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось в первый раз выйти, во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, — ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что — сами (белорусские войска. — ред.) пойдут?", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live 10 мая.
Советник главы ОП добавил, что сейчас в Беларуси находится "минимум российских войск". В частности, это охрана ракетных комплексов, но не наступательные группы. Если Россия несколько тысяч военных бросит под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством.
"Нужно различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством. Думаю, что на это не пойдет даже российское командование. Потому что это будет огромная глупость. Они не пойдут на это", - считает советник главы ОП.
Отметим, 10 мая Генштаб Вооруженных сил Беларуси заявил о переброске новых войск на западные границы страны и развертывании сил спецопераций возле границы с Украиной из-за якобы "необходимости реакции" на действия соседей.
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Как сообщал Главред, 8 мая Алексей Арестович говорил, путинская армия может осуществить еще одну попытку наступления на столицу Украины Киев, а также на другие города северо-восточной части страны. Речь идет про Сумы, Чернигов, Харьков.
Месяц назад советник главы Офиса президента Алексей Арестович в 1% оценивал вероятность повторной попытки штурма Киева российскими войсками.
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