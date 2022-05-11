Арестович оценил вероятность нового штурма Киева и вторжения из Беларуси

Арестович прокомментировали заявление Беларуси о развертывании на границе с Украиной сил спецопераций / Фото Фокус

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, следует ли ожидать нового наступления врага с белорусской границы и грозит ли Киеву новая атака оккупантов.

Беларусь разворачивает на границе с Украиной подразделения сил спецопераций. Но, по словам Арестовича, нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию.

"Это плановая проверка готовности и плановые учения белорусских вооруженных сил. Все эти движения носят плановый характер. Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось в первый раз выйти, во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, — ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что — сами (белорусские войска. — ред.) пойдут?", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live 10 мая.

Советник главы ОП добавил, что сейчас в Беларуси находится "минимум российских войск". В частности, это охрана ракетных комплексов, но не наступательные группы. Если Россия несколько тысяч военных бросит под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством.

"Нужно различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством. Думаю, что на это не пойдет даже российское командование. Потому что это будет огромная глупость. Они не пойдут на это", - считает советник главы ОП.

Отметим, 10 мая Генштаб Вооруженных сил Беларуси заявил о переброске новых войск на западные границы страны и развертывании сил спецопераций возле границы с Украиной из-за якобы "необходимости реакции" на действия соседей.

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Как сообщал Главред, 8 мая Алексей Арестович говорил, путинская армия может осуществить еще одну попытку наступления на столицу Украины Киев, а также на другие города северо-восточной части страны. Речь идет про Сумы, Чернигов, Харьков.

Месяц назад советник главы Офиса президента Алексей Арестович в 1% оценивал вероятность повторной попытки штурма Киева российскими войсками.

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