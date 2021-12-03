Арестович рассказал о планах по мобилизации: есть 150 тысяч подготовленного резерва

В ОП объяснили, почему не спешат объявлять мобилизацию / Фото: t1.ua, politobzor.net

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Politeka заявил, что Украина не спешит объявлять мобилизацию, так как Россия может сдвигать нападение, а мобилизация сама по себе является дорогостоящей "игрушкой" для украинской экономики.

Читайте такжеБутусов прокомментировал слова Арестовича о своем "потенциальном" убийстве"Мобилизация - это очень дорогостоящая игрушка. Если мы сейчас ее объявим, а инициатива у россиян, они сдвинут нападение на месяц, и мы за месяц истощим экономику под эту мобилизацию. Но если мы найдем силы продолжить мобилизацию – они еще не месяц сдвинут. Мы будем мобилизироваться, и кое-что предпринимается, но скрытно. Во-вторых, мы будем мобилизироваться, если поймем, что вот-вот уже все: точка невозврата пройдена и все разведывательные данные покажут, что надо мобилизироваться. И времени хватит. А сейчас мобилизироваться под риторику и карусели на наших границах – это просто напрочь убить экономику", - заявил Арестович.

(ответы о мобилизации - после 40-й минуты видео)

Отвечая на вопрос о том, кто пойдет воевать, Арестович заявил, что резервисты пойдут "с большим удовольствием".

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"Потому что люди, которые сознательно находятся в резерве и понимают, что их ждет, что они будут призываться и убивать в случае чего. Более того, они прямо сейчас проявляют очень большую активность и готовность воевать. Поэтому с этим проблем не будет. У нас порядка 150 тысяч подготовленного резерва. Через зону ООС прошло порядка 500-600 тысяч человек", - отметил он.

Войска РФ на границе Украины

Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях , которые могут быть задействованы для эскалации, оценивается в 94,3 тыс. человек, ранее сообщил министр обороны.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 - дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", - заявлял Резников.

Кто такой Арестович

Как пишет Википедия, Алексей Арестович - украинский блогер, актер, политический и военный обозреватель, колумнист интернет-СМИ, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки военным в зоне АТО.

Также он является спикером контактной группы по Донбассу и советником по информполитике главы украинской делегации в Минской группе. Арестович - внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны.

Отметим, Арестович неоднократно заявлял, что имеет отношение к украинским спецслужбам, а также о том, что часто лично общается с Владимиром Зеленским.