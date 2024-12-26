Армия РФ ударила по центральному рынку Никополя: много раненых

Одна пострадавшая женщина - в критическом состоянии. Еще три человека - в тяжелом.

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РФ ударила по Никополю / Фото: ГосЧС

Кратко:

Россияне ударили по центральному рынку Никополя

В результате атаки дрона пострадали люди

В четверг, 26 декабря, российские оккупанты атаковали центральный рынок Никополя. Пострадали как минимум 8 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, пострадали 6 человек - четыре женщины и два мужчины.

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Значительно повреждены торговые помещения.

Пострадавшим оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что госпитализированы женщины 39, 63 и 64 лет - их состояние тяжелое. Остальные - в состоянии средней тяжести.

Позже Лысак добавил, что пострадавших в Никополе выросло до восьми. Из них семеро - госпитализированы. Одна женщина - в критическом состоянии. Еще три человека - в тяжелом.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. На всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Утром в Рождество в Харькове прогремела серия взрывов, город атаковали баллистикой. Пострадали люди.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

На агрессию РФ отреагировали в Белом доме. В частности, президент США Джо Байден распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину.

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