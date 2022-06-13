Армия Украины бьется с войсками РФ, но у врага больше сил: нужны ПВО и тяжелое оружие – Минобороны

У войск России больше оружия и личного состава - Маляр / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Украине нужно тяжелое вооружение и системы противовоздушной обороны. Ситуация на фронте остается очень сложной – у войск России преимущество в вооружении и количестве личного состава. ВСУ обладают высочайшей мотивацией, интеллектом, а также интересными тактиками и стратегиями. Однако без нужного оружия реализовать такой потенциал на поле боя сложно. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что армии Украины для реализации своего потенциала нужно тяжелое вооружение. Ситуация на фронте сейчас очень сложная, поскольку у оккупационной армии РФ преимущество в оружии и численности личного состава.

Читайте такжеВойска РФ пытаются окружить ВСУ на Донбассе и стремятся взять Северодонецк – Генштаб"Нам нужно тяжелое вооружение и противовоздушная оборона. Действительно, сейчас очень сложная ситуация. Россияне преобладают в вооружении и количестве личного состава. У нас есть преимущества: ВСУ невероятно мотивированы, у нас есть опыт, наша армия интеллектуальна, а командующие умны и имеют интересные тактики и стратегии. Но без оружия воплотить эти преимущества на поле боя сложно", - объяснила ситуацию Маляр.

Также она подчеркнула, что страны-партнеры сейчас поставляют оружие Украины, однако его мало для того, чтобы установить хотя бы паритет с врагом. Миру следует понять, что решить вопрос России нужно совместными усилиями, иначе оккупанты попытаются с оружием пойти дальше на Европу.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не могут перейти к реализации планов по контрнаступательной операции. У Вооруженных сил Украины дефицит военной техники. У российских войск преимущество в военной технике, а Украине стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что для перехода в контрнаступление ВСУ нужно много оружия. В частности, требуются сотни единиц ракетных систем, артиллерии, боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Запад должен усилить поставки оружия Украине. Войска РФ обладают тотальным преимуществом в артиллерии на Донбассе. В такой ситуации ВСУ сложно противостоять российской оккупационной армии, не говоря уже о переходе к контрнаступлению.

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