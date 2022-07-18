Армия Украины блокирует полный захват войсками РФ всей Луганщины, враг идет на Бахмут – Гайдай

В крупных городах Луганской области, которые захватила РФ, осталось 10-15% населения - Гайдай / t.me/luhanskaVTSA и Facebook

Оккупационная армия России пытается продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута Донецкой области. Захватчики наносят ракетные и авиационные удары. Чтобы оказаться в Бахмуте, оккупантам нужно пройти через небольшую территорию Луганщины, которая еще под контролем ВСУ. В боевых действиях принимают участие мужчины, которых недавно мобилизовали в захваченной Луганской области. В крупных захваченных городах Луганщины осталось 10-15% населения. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале в понедельник, 18 июля, он написал о том, что оккупанты пытаются наступать с оккупированного Лисичанска на Бахмут. На стороне россиян воюют мобилизованные в Луганской области мужчины.

Читайте такжеЗеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка БританииПо его словам, в крупных городах Луганщины, которые захватили войска РФ, осталось 10-15% населения. Мужчины не воспринимали сведения об угрозе быть мобилизованными в российскую армию.

"В крупных городах Луганской области, которые россияне захватили летом, осталось по 10-15% населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир" - это прежде всего достойная жизнь", - сказал глава ОВА.

Гайдай рассказал, что некоторые мужчины добровольно идут воевать, а другие "смиренно уходят в окопы", поскольку верят в объявления захватчиков о якобы высокой зарплате от захватчиков.

Глава ОВА добавил, что основным направлением врага после Лисичанска остается Бахмут. Однако, чтобы пройти в этот город, россиянам нужно пересечь ту небольшую территорию Луганской области, которую еще удерживают силы обороны Украины.Читайте такжеРоссия готовит масштабное наступление на Донбассе: где ждать боев

"Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса выдержали пять авиаударов... Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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Война России против Украины на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее рассказал о том, что войска РФ пытаются вытеснить украинские войска с их позиций на севере Донецкой и Луганской области. Бои идут на нескольких направлениях. Атаки оккупантов отбиваются

Бывший начальник заместителя Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что войска России продолжают атаковать на Донбассе, однако в связи с отсутствием сил и резервов, они не могут перейти в наступление. Захват Лисичанска, Северодонецка и бои в направлении Славянска, Бахмута и Краматорска указывают на медленное продвижение противника.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пока не может пойти на усиление войны против Украины, поскольку для этого у оккупационной армии нет достаточно сил. Подразделения захватчиков сталкиваются со сложностями и уже вторую неделю не могут пойти в наступление на Донецком направлении.

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