Армия Украины идет на взлет, а у войск РФ хватило сил только на 3 месяца – Жданов

ВСУ наращивают свою мощь, а армия России деградирует - Жданов / Коллаж УНИАН, Главред

В ситуации затяжной войны войск РФ хватило только на три месяца. За 35 суток оккупанты смогли продвинуться лишь на 10 километров в направлении Бахмута Донецкой области. Российские подразделения деградируют и несут огромные потери. Второй фронт они открыть не могут. Армия Украины в то же время усиливается – накапливает западное оружие и обучает своих военных за рубежом. Наращиваются силы для огневых ударов по противнику. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире телемарафона Freedom он рассказал о том, что россияне, очевидно, рассчитывали на быстрый блицкриг, который провалился. И теперь, в условиях затяжной войны, их армии хватило только на три месяца. Оккупанты не могут достичь серьезного продвижения даже на Донбассе и несут большие потери. Вражеские войска деградируют.

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"Действительно, они рассчитывали на короткую победоносную войну, вроде грузинского сценария. Столкнулись с затяжной войной, их сил хватило на три месяца. Вот уже в мае темпы наступления начали падать, сегодня РФ – можно уверенно сказать – топчется на месте. … За месяц линия фронта практически не изменилась. Самое большое достижение – 10 километров продвижение за 35 суток в направлении Бахмута. И все на этом. Сейчас Россия начинает постепенно деградировать в качестве пехоты (у них огромная проблема с обученностью пехоты). В качестве поступающей техники, снятой с долгосрочного хранения. В качестве системы военного управления: они несут огромные потери, звено младших командиров (взвод, рота) – там практически кадрового состава уже не осталось. Там управляют в основном назначенные из числа самых смекалистых, опытных бойцов. Идет полная деградация армии, неспособность экономики России сегодня обеспечить эту армию в полном объёме, хотя бы в рамках потребностей", - объяснил ситуацию эксперт.

По его словам, оккупанты не могут открыть второй фронт. Даже если им удастся подтянуть резервы с России, ситуация изменится разве что только на одном из направлений.

"Чем открывать второй фронт? Где войско? Да, они сформировали там резервный корпус 15 тысяч человек, он находится в Нижегородской области. 15 тысяч человек, чтобы перебросить с техникой и вооружением… Это порядка 30 воинских эшелонов, они его месяц будут перевозить. Хорошо, перевезут они его, это может изменить ситуацию на отдельно взятом направлении, но никак не второй фронт", - добавил Жданов.

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что Украина, наоборот, усиливается и наращивает свой огневой потенциал.

"Мы набираем западное вооружение, обучаем личный состав на Западе новым методикам ведения войны. У нас идет наращивание сил по огневому поражению противника", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что никаких уступок по территориям России не будет. Украина не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Киев собирается восстановить свою территориальную целостность в рамках границ на 1991 год.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили о возможном серьезном обострении ситуации на войне. Москва пока не готовы вывести свои войска, однако ВСУ намерены освободить все свои территории. Обострение может произойти ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил переговоры Украины и России. Однако диалог может состояться только при условии выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

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