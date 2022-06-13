Армия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – Жданов

Украине нужно наносить удары по территории России, иначе государство грозит перманентная война - Жданов / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Силы обороны Украины пока не могут освободить Харьковскую область, поскольку войскам не хватает оружия. Регион обстреливается с Белгородской области, и здесь президент Владимир Зеленский должен принять политическое решение относительно того, будут ли ВСУ наносить удары по территории РФ. Такое решение было бы оправданным, поскольку тот же Харьков обстреливается с России. Иначе украинское государство может превратиться в Израиль, где постоянно идет война. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Дмитрию Гордону он рассказал о том, что украинские войска пока не могут освободить Харьковскую область от российских оккупантов. На данный момент не хватает оружия, чтобы обеспечить огневой перевес.

Читайте такжеЛенд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – ЖдановКроме того, нужно понимать, примет ли Зеленский решение относительно возможности ВСУ наносить удары по территории России. Такое решение было бы оправданным, поскольку Харьков обстреливается с территории страны-агрессора. Если вопрос не решится, Украина может превратиться в Израиль, где идут постоянные боевые действия.

"Сейчас нет, потому что не хватает вооружения, чтобы иметь огневое превосходство над противником. И еще один нюанс — там вступает в силу политическое решение нашего президента, примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории Российской Федерации. Потому что обстрелы Харькова же идут с территории России. Я бы наносил. Это, в принципе, оправдано. На всю глубину досягаемости оружия надо наносить. Иначе мы превратимся в Израиль, где перманентная война идет постоянно", - объяснил Жданов.

По его словам, здесь также следует учитывать и правовые моменты. Украина ведет войну в условиях военного положения, и чтобы утвердить вопрос применения оружия пришлось принять нужный закон. Однако Киев не объявлял состояние войны. Россия и вовсе воюет при "мирном времени".

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Если бы войну была объявлена, вопросов нанесения ударов по территории России не было.

"Тут, правда, есть юридический нюанс. Дело в том, что мы воюем в условиях военного положения. Нам, чтобы оправдать применение вооруженных сил, пришлось принять дополнительный закон, позволяющий применять вооруженные силы в условиях военного положения. Мы не объявляли состояния войны. РФ вообще воюет в условиях "мирного времени". Если бы была объявленная война, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны — уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступательной операции. Украинским войскам не хватает оружия. У оккупантов РФ преимущество в военной технике, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что ВСУ для контрнаступления нужно много вооружений. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, боевых самолетах, танках и тысячах беспилотных летательных аппаратов. При этом нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть проблемы с оружием. Россия обладает тотальным преимуществом в артиллерии на Донбассе. Запад должен усилить поставки вооружений, иначе ВСУ столкнутся со сложностями в отражении российского наступления, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.

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