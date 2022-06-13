Армия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – Жданов

ВСУ пока не могут освободить Харьковскую область, потому что не хватает оружия, сказал Олег Жданов.
Силы обороны Украины пока не могут освободить Харьковскую область, поскольку войскам не хватает оружия. Регион обстреливается с Белгородской области, и здесь президент Владимир Зеленский должен принять политическое решение относительно того, будут ли ВСУ наносить удары по территории РФ. Такое решение было бы оправданным, поскольку тот же Харьков обстреливается с России. Иначе украинское государство может превратиться в Израиль, где постоянно идет война. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
В интервью Дмитрию Гордону он рассказал о том, что украинские войска пока не могут освободить Харьковскую область от российских оккупантов. На данный момент не хватает оружия, чтобы обеспечить огневой перевес.
Читайте такжеЛенд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – ЖдановКроме того, нужно понимать, примет ли Зеленский решение относительно возможности ВСУ наносить удары по территории России. Такое решение было бы оправданным, поскольку Харьков обстреливается с территории страны-агрессора. Если вопрос не решится, Украина может превратиться в Израиль, где идут постоянные боевые действия.
"Сейчас нет, потому что не хватает вооружения, чтобы иметь огневое превосходство над противником. И еще один нюанс — там вступает в силу политическое решение нашего президента, примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории Российской Федерации. Потому что обстрелы Харькова же идут с территории России. Я бы наносил. Это, в принципе, оправдано. На всю глубину досягаемости оружия надо наносить. Иначе мы превратимся в Израиль, где перманентная война идет постоянно", - объяснил Жданов.
По его словам, здесь также следует учитывать и правовые моменты. Украина ведет войну в условиях военного положения, и чтобы утвердить вопрос применения оружия пришлось принять нужный закон. Однако Киев не объявлял состояние войны. Россия и вовсе воюет при "мирном времени".
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Если бы войну была объявлена, вопросов нанесения ударов по территории России не было.
"Тут, правда, есть юридический нюанс. Дело в том, что мы воюем в условиях военного положения. Нам, чтобы оправдать применение вооруженных сил, пришлось принять дополнительный закон, позволяющий применять вооруженные силы в условиях военного положения. Мы не объявляли состояния войны. РФ вообще воюет в условиях "мирного времени". Если бы была объявленная война, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны — уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений", - подчеркнул Олег Жданов.
Война России против Украины
Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступательной операции. Украинским войскам не хватает оружия. У оккупантов РФ преимущество в военной технике, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.
Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что ВСУ для контрнаступления нужно много вооружений. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, боевых самолетах, танках и тысячах беспилотных летательных аппаратов. При этом нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть проблемы с оружием. Россия обладает тотальным преимуществом в артиллерии на Донбассе. Запад должен усилить поставки вооружений, иначе ВСУ столкнутся со сложностями в отражении российского наступления, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.
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