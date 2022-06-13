УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Армия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – Жданов

13 июня 2022, 04:30

ВСУ пока не могут освободить Харьковскую область, потому что не хватает оружия, сказал Олег Жданов.

Украине нужно наносить удары по территории России, иначе государство грозит перманентная война - Жданов / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Силы обороны Украины пока не могут освободить Харьковскую область, поскольку войскам не хватает оружия. Регион обстреливается с Белгородской области, и здесь президент Владимир Зеленский должен принять политическое решение относительно того, будут ли ВСУ наносить удары по территории РФ. Такое решение было бы оправданным, поскольку тот же Харьков обстреливается с России. Иначе украинское государство может превратиться в Израиль, где постоянно идет война. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Дмитрию Гордону он рассказал о том, что украинские войска пока не могут освободить Харьковскую область от российских оккупантов. На данный момент не хватает оружия, чтобы обеспечить огневой перевес.

Читайте такжеЛенд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – ЖдановКроме того, нужно понимать, примет ли Зеленский решение относительно возможности ВСУ наносить удары по территории России. Такое решение было бы оправданным, поскольку Харьков обстреливается с территории страны-агрессора. Если вопрос не решится, Украина может превратиться в Израиль, где идут постоянные боевые действия.

"Сейчас нет, потому что не хватает вооружения, чтобы иметь огневое превосходство над противником. И еще один нюанс — там вступает в силу политическое решение нашего президента, примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории Российской Федерации. Потому что обстрелы Харькова же идут с территории России. Я бы наносил. Это, в принципе, оправдано. На всю глубину досягаемости оружия надо наносить. Иначе мы превратимся в Израиль, где перманентная война идет постоянно", - объяснил Жданов.

По его словам, здесь также следует учитывать и правовые моменты. Украина ведет войну в условиях военного положения, и чтобы утвердить вопрос применения оружия пришлось принять нужный закон. Однако Киев не объявлял состояние войны. Россия и вовсе воюет при "мирном времени".

Смотрите видео Главред – Жданов рассказал, сколько у России осталось ракет

Если бы войну была объявлена, вопросов нанесения ударов по территории России не было.

"Тут, правда, есть юридический нюанс. Дело в том, что мы воюем в условиях военного положения. Нам, чтобы оправдать применение вооруженных сил, пришлось принять дополнительный закон, позволяющий применять вооруженные силы в условиях военного положения. Мы не объявляли состояния войны. РФ вообще воюет в условиях "мирного времени". Если бы была объявленная война, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны — уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступательной операции. Украинским войскам не хватает оружия. У оккупантов РФ преимущество в военной технике, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что ВСУ для контрнаступления нужно много вооружений. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, боевых самолетах, танках и тысячах беспилотных летательных аппаратов. При этом нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть проблемы с оружием. Россия обладает тотальным преимуществом в артиллерии на Донбассе. Запад должен усилить поставки вооружений, иначе ВСУ столкнутся со сложностями в отражении российского наступления, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.

Главред рекомендует:

ВСУ Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:30

Армия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – Жданов

04:17

"По венам текут блестки": Пэрис Хилтон показала ножки в сумасшедшем сверкающем платье

04:00

Как научиться меньше есть: эксперты назвали самые действенные способы

03:47

Патриотизм в деталях: Санта Димопулос покоряет столицу в игривом мини

03:15

"Приняла самое красивое решение в жизни": Наталья Могилевская заинтриговала большими переменами

Реклама
03:10

В Украину налетит сильный шторм и резкое похолодание: синоптики назвали датуВидео

02:40

Цены на бензин резко рухнули: где на АЗС поменяли ценникиВидео

02:07

"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": группа Ногу Свело! выпустила песню "Украина"Видео

01:36

Гороскоп Таро на неделю 13-19 июня: Близнецам – счастье в любви, Ракам – зависть, Львам – обманВидео

00:54

Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

00:29

Близко линия фронта: в Гуляйполе уничтожена почти вся инфраструктураВидео

00:07

Пара из 11 сезона шоу Холостяк распалась: Анна Богдан ушла от Михаила Заливако

00:01

"Никуда не исчезнет после войны": Боррель поддержал скандальный призыв МакронаВидео

12 июня, воскресенье
23:24

Рашисты ударили по Углегорской ТЭС: вспыхнул пожар, идут ожесточеные боиВидео

23:02

Настоящее чудо: из-под завалов в Горенке достали живого котаВидео

22:43

В Лисичанске под обстрелами погиб шестилетний ребенок - ОВАВидео

22:41

"Продолжаются очень жестокие бои": Зеленский назвал основные цели оккупантовВидео

22:30

"У тебя глаза лисицы, у меня походка волчья": рецензия на мультфильм "Поганцы"Видео

22:17

Потери России в июне могут превысить 40 тысяч солдат - ЗеленскийВидео

22:11

"Эх, Олег, что ж ты бросил своих волчиц": бывшая жена Кензова подколола Винника за молчание

Реклама
21:56

"Дорога в один конец": генерал ВСУ о попытке оккупантов захватить НиколаевВидео

21:31

Гороскоп Таро на июль 2022: Львам стоит поберечь сердце, Девы начнут все с нуля, а Раков ждет успехВидео

21:26

Для оккупантов начнется ад в августе: экстрасенс назвал дату проигрыша РФ войны в УкраинеВидео

21:22

ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых направлениях - ЗалужныйВидео

21:04

Андрей Данилко показал редкие фото с "мамой": "Талант и сила выше неба!"Фото

20:59

Блинкен тонко потроллил Путина и поздравил народ с "днем России"Видео

20:34

Полнолуние 14 июня: 5 вещей, которые принесут деньги в СуперлуниеВидео

20:10

Приметы на 14 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:57

Эрдоган анонсировал срочные переговоры с Зеленским и ПутинымВидео

19:35

ВСУ вели ожесточенные бои за Северодонецк и отбили штурм Славянска - ГенштабВидео

19:35

"Россия делает справедливое дело": Ким Чен Ын полностью поддержал ПутинаВидео

19:16

В Мелитополе во время "празднования" дня России погремел взрыв, есть пострадавшиеВидео

19:03

В России угрожают ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты УкраинеВидео

18:55

Максим Галкин грустно поздравил с Днем РФ "другую Россию"Видео

18:47

Украина получила тела 220 защитников Мариуполя: начинается процедура опознанияВидео

18:44

"Богини смерти": Литва купила Украине шесть современных беспилотников EOS C VTOLВидео

18:12

Война в Украине может затянуться на годы: как помешать России отгрызать куски нашей землимнение

17:54

Налетит сильнейший шторм и выпадет град: синоптики предупредили о похолодании в УкраинеВидео

17:53

Опасная миссия в Северодонецке: в бою погиб защищавший Украину британский доброволецФотоВидео

17:47

"В Гагре было то же, что в Буче": Тала Калатай рассказала, как рашисты зверствовали в Грузии в 90-ые

Реклама
17:18

В Северодонецке нацгвардеец единственным выстрелом из "Иглы" сбил российский беспилотник Орлан-10Видео

17:16

Путин снова сравнил себя с Петром I: гордится "ратными победами"Видео

16:46

Идиллия и романтика: Дантес показал, как проводит выходные после расставания с Дорофеевой

16:31

"Украина истекает кровью на ваших глазах": посол раскритиковал Германию за отказ предоставить MarderВидео

16:29

"У меня есть стиралка": литовский депутат "опустил" пропагандиста СоловьеваВидео

15:54

В Чехии резко ответили Макрону на призыв "не унижать Россию"Видео

15:32

Кремлевский пасьянс: кто станет преемником Путинамнение

15:29

Оккупанты "полетели на концерт Кобзона": ВСУ сбили вертолет с 17 военнослужащими армии РФВидео

15:18

В Херсоне оккупанты готовят кровавые провокации в "день РФ" – ОК ПивденьВидео

15:09

Лунный посевной календарь на июль 2022: лучшие дни для огородников и садоводов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять