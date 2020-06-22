Опасно для жизни: в Одессе экстренно закрыли популярный пляж

В Одессе закрыли пляж из-за утечки нефти из танкера / Думская

Авария танкера Делфи - в Одессе закрыли один из популярных пляжей Дельфин из-за нефти, которая разлилась из затонувшего танкера 21 июня.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый на своей странице в Facebook.

По его словам, дальнейшее распространение топлива по воде удалось локализовать при помощи сорбента, однако в море все равно купаться опасно.

Также чиновник добавил, что эксперты взяли пробы воды и установили, что допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в 16,4 раза.

"Разлив оперативно локализовали при помощи сорбента. Купаться в море запрещено. Танкер обещали убрать еще до начала курортного сезона, однако этого так и не произошло. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. В течение этого периода инспекторы будут проводить мониторинг воды", - сказал Мальованый.

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Кроме того, исполняющая обязанности директора Департамента экологии горсовета Одессы Валентина Дацюк добавила, что область загрязнения составила 400 квадратных метров, а владелец судна не отказывался от его подъема.

"План работ находится в Администрации морских портов, а график подъема необходимо согласовать с государственными экологическими органами. Только тогда танкер можно будет поднимать", - резюмировала она.

Напомним, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило в штормовую погоду малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В итоге танкер навалился бортом на волнорез и застрял. Экипаж в составе трех людей пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.