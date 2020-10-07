Авиакатастрофа в Чугуеве: стало известно, почему барахлил двигатель

Олег Уруский раскрыл причину внештатной работы левого двигателя Ан-26 / УНИАН

Вице-премьер-министр, глава комиссии Кабмина по расследованию обстоятельств крушения в Чугуеве самолета Ан-26 Олег Уруский сообщил первые результаты расследования причин авиакатастрофы.

Установлено, почему левый двигатель самолета работал во внештатном режиме, написал вице-премьер на своей странице в Facebook.

По его данным, левый двигатель барахлил из-за того, что отказал один из блоков его системы управления.

" Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло вследствие отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – поделился чиновник.

Уруский добавил, что во время расследования найдены грубые нарушения в организации полетов и в исполнении летных заданий.

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