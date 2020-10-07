Авиакатастрофа в Чугуеве: стало известно, почему барахлил двигатель

В ходе расследования причин авиакатастрофы обнаружены грубые нарушения в организации полетов, сообщил вице-премьер.
Вице-премьер-министр, глава комиссии Кабмина по расследованию обстоятельств крушения в Чугуеве самолета Ан-26 Олег Уруский сообщил первые результаты расследования причин авиакатастрофы.
Установлено, почему левый двигатель самолета работал во внештатном режиме, написал вице-премьер на своей странице в Facebook.
По его данным, левый двигатель барахлил из-за того, что отказал один из блоков его системы управления.
" Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло вследствие отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – поделился чиновник.
Уруский добавил, что во время расследования найдены грубые нарушения в организации полетов и в исполнении летных заданий.
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- Напомним, вечером 25 сентября у Чугуева (находится под Харьковом) на расстоянии около 2 километров от военного аэродрома разбился военно-транспортный самолет Ан-26 и загорелся.
- В самолете находились 27 человек – 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. Погибли 26 человек, выжил один курсант.
- Позже появилась информация, что с левым двигателем Ан-26 были проблемы.
- "Черные ящики" борта уже расшифрованы. Главный инспектор Министерства обороны Игорь Воронченко говорил, что окончательных версий крушения самолета нет. Воронченко добавил, что авиакатастрофа под Харьковом могла произойти из-за человеческого, технического или внешнего факторов.