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"Азировка" и коррупция: эксперт объяснил, чем могут обернуться языковые экзамены для чиновников

25 июля 2021, 00:51
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Государству нужно было обеспечить дополнительные возможности для овладения языком, если действительно стоит цель распространить украинский.

Александр Доний
Некоторые кандидаты на должности могут постараться обойти закон, если они не знают украинского языка, считает Доний / Главред

Перед тем, как требовать владения украинским языком, следует предоставить дополнительные возможности для его изучения. Тем не менее экзамены для чиновников уже начались, но этих возможностей государство так и не обеспечило.

А Украине в первую очередь нужно было заняться этим, если действительно стоит цель распространить украинский язык. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

По его словам, без реального знания украинского языка, но с желанием занять ту или иную должность, будут попытки определенных кандидатов на должности обойти закон, а потому может возрасти риск коррупционных действий при попытке получения сертификата.

"Кроме того, проблемой является то, что все проверочные центры расположены неравномерно по стране и есть даже не в каждом областном центре. Соответственно, претендент должен потратить время и средства на дорогу в другой город. То есть государство в этом плане не идет навстречу гражданам, а усложняет жизнь, что, бесспорно, будет способствовать определенному психологическому сопротивлению", - считает аналитик.

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Доний добавил, что формальное владение украинским языком может быть поводом для критики и насмешек, даже если человек искренне пытается говорить на украинском.

"Пример – Азаров: он был премьер-министром, которого высмеивали за неправильную манеру говорить на украинском, хотя он пытался это делать (...) Нужно поощрять людей, которые стараются говорить на украинском. Требование, чтобы все говорили по одному стандарту, может вызвать психологическое сопротивление. Даже если человек общается на украинском языке, но не таком, какой называют правильным те, кто считает себя патриотами, это хорошо", - считает он.

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По мнению аналитика, "распространять украинский язык нужно с любовью, поощрять его изучение, а не презирать тех, кто говорит не так, не с таким акцентом, не с такими ударениями и тому подобное".

"Такая проблема вполне может возникнуть в системе введенных экзаменов, а потому квалификация тех, кто создает систему оценивания, и их понимание речи, являются крайне важными", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, украинские чиновники 19 июля начали сдавать экзамены на уровень владения украинским языком, о чем сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Как заявлял уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в 2021 году экзамен на знание украинского станет обязательным для всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, не избежать его и будущим народным депутатам.

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