Баллистика ударит на сотни километров: прогноз развития ракетной программы ВСУ

Украина совершенствует свое ракетное вооружение, подчеркнул Константин Криволап.

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Украина может разрабатывать дальнобойные ракеты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Украина может усовершенствовать комплексы "Сапсан" и "Грім-2"

Украина должна производить по 50-70 "Нептунов" ежемесячно

Авиационный эксперт Константин Криволап прокомментировал вопрос перспектив производства баллистических ракет в Украине.

"В этой области все надежды – на доведение до ума "Сапсана" или "Грім-2", - подчеркнул он в эфире телеканала FREEДOM.

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Эксперт пояснил, что это комплекс, который должен был бить на расстояние в 500 км.

"Я думаю, что после закрытия всех обязательств по договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности Украина вообще свободна в дальностях и мы можем идти на значительно большие. Я не буду удивлен, если "Южмаш" выпустит из своих запасов какой-то проект на 1,5-2 тыс. реальных эффективных баллистических ракет, потому что наработки в этом направлении есть", – не исключил он.

По его словам, Украина также совершенствует свое ракетное вооружение. Во второй половине года мы сможем увидеть конкретные результаты, которые будут сказываться, в частности, на самом фронте. К примеру, последняя версия ракеты "Нептун" уже может преодолевать расстояние в 400 км и имеет 350 кг боевой части.

"До этого было в корабельной версии 300 км и боевая часть всего 150 кг. То есть это существенное увеличение. А еще в конце 2023 года Камышин заявлял о том, что "Нептун" способен летать уже на 670 км. Я в эту цифру верю, очевидно, сейчас дорабатывается дистанция 400 плюс для того, чтобы в дальнейшем боевая часть была не 350 кг, а немного меньше, но ракета бы могла летать на большую дальность", – отметил собеседник.

Криволап также добавил, что Украина должна производить по 50-70 "Нептунов" ежемесячно. Лучше – достичь показателя в 100 единиц.

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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