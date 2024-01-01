Бан на счета и банковские карточки: эксперт оценил подход к борьбе с уклонистами

Александр Мусиенко уверен в необходимости обеспечения "смарт-мобилизации" с выборочным подходом.

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Александр Мусиенко оценил законопроект о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал разработку новых законопроектов, которые могут предусматривать экономические ограничения для лиц, уклоняющихся от воинского призыва и мобилизации.

В интервью Главреду он напомнил оценку президента Владимира Зеленского об одном на фронте и шестерых работающих в тылу налогоплательщиках.

"То есть этим законопроектом стоит обеспечить также и работу экономики в тылу, ведь мы не можем исключить уплату налогов, потому что это уничтожит нашу экономику", - говорит эксперт.

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Он также уверен в необходимости обеспечения так называемой "смарт-мобилизации" с выборочным подходом.

"Когда мы, с одной стороны, мобилизуем людей и гарантируем им выплаты и социальные пакеты, а с другой стороны понимаем, что экономика в тылу так же должна работать, платить налоги, и здесь должен быть выборочный подход", - подчеркнул собеседник.

При этом он считает, что предложенный законопроект о мобилизации требует доработки.

"Есть много предостережений относительно нормы об ограничении банковских счетов, запрете использования карточек для людей, которые могут уклоняться от мобилизации. А это может повлечь кризисные явления в банковской системе. Поэтому с этими оговорками и нужно работать", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

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