Бан на счета и банковские карточки: эксперт оценил подход к борьбе с уклонистами

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал разработку новых законопроектов, которые могут предусматривать экономические ограничения для лиц, уклоняющихся от воинского призыва и мобилизации.
В интервью Главреду он напомнил оценку президента Владимира Зеленского об одном на фронте и шестерых работающих в тылу налогоплательщиках.
"То есть этим законопроектом стоит обеспечить также и работу экономики в тылу, ведь мы не можем исключить уплату налогов, потому что это уничтожит нашу экономику", - говорит эксперт.
Он также уверен в необходимости обеспечения так называемой "смарт-мобилизации" с выборочным подходом.
"Когда мы, с одной стороны, мобилизуем людей и гарантируем им выплаты и социальные пакеты, а с другой стороны понимаем, что экономика в тылу так же должна работать, платить налоги, и здесь должен быть выборочный подход", - подчеркнул собеседник.
При этом он считает, что предложенный законопроект о мобилизации требует доработки.
"Есть много предостережений относительно нормы об ограничении банковских счетов, запрете использования карточек для людей, которые могут уклоняться от мобилизации. А это может повлечь кризисные явления в банковской системе. Поэтому с этими оговорками и нужно работать", - добавил Мусиенко.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Мобилизация в Украине
Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.
Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.
Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.
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