Банальный фейк: в СБУ и МИД прокомментировали задержание "украинских разведчиков" в России

Распространение такой информации – часть гибридной войны, считают в СБУ / УНИАН

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала "украинских разведчиков", которые собирали информацию о стратегических объектах и собирались устроить теракт.

Так, на сайте ФСБ появилось сообщение, что двое из задержанных – отец и сын – якобы являются агентами СБУ, которые приехали в РФ собирать информацию и проводить фото- и видеосъемку стратегически важных объектов. При этом русская служба указывает имена и фамилии задержанных. Они якобы сознались, что завербованы сотрудником СБУ в Тернопольской области и согласились выполнить указанное задание за вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Также в ФСБ заявили, что задержали "агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины", которого якобы отправили в РФ, чтобы тот совершил террористический акт. Для этого он должен был взорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Распространение такой информации прокомментировали в Службе безопасности Украины, отмечает УНИАН. Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что такими заявлениями Россия пытается дискредитировать украинские спецслужбы.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль", – сказал Дехтяренко. Реклама

Читайте такжеОтветным Ударом будут санкции: Кулеба обсудил с Боррелем противодействия вторжению России в УкраинуПри этом в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что проверяют информацию о задержании российской ФСБ трех украинцев, пишет УНИАН. По словам представителя МИД Олега Николенко, сейчас посольству поручили проверить эту информацию.

Напомним, в СБУ назначили нового начальника Департамента контрразведки вместо уволенного накануне Александра Руснака. Новым главой контрразведки стал Александр Поклад.

Также ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовится атаковать Украину в начале 2022 года, ударит с Востока и Одессы. Натупление, которое готовит Кремль, будет значительно более масштабным за любые действия российских войск с 2014 года, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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