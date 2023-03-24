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"Бавовна" посетила Севастополь: сообщают о взрывах в бухте Омега

24 марта 2023, 19:18
Согласно сообщениям в Сети, якобы оккупанты "сбивали что-то с корабля", но "пока не известно что".
В Сети сообщают о взрывах в Севастополе
В Сети сообщают о взрывах в Севастополе / соцсети

Во временно оккупированном Севастополе 24 марта произошла очередная "бавовна". Взрывы раздались в районе бухты Омега.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на сведения жителей города.

"Прогремел взрыв в районе бухты Омега, очень громко", – пишет один из севастопольских пабликов.

видео дня

Согласно сообщениям в Сети, якобы оккупанты "сбивали что-то с корабля", но "пока не известно что".

По словам местных жителей, от ударной волны в их домах дрожали окна.

Сообщения о взрывах в Севастополе
Сообщения о взрывах в Севастополе / скриншот

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — отметил он.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, боевые действия в 2023 году могут начаться на территории временно оккупированного Крыма, а дипломатические варианты возвращения полуострова невозможны.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Крыма
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