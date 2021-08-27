"Бедная, униженная, экономически заваленная нация": Ницой рассказала о духовности украинцев

Ницой уверена, что украинцы духовно богатая нация / Главред

На сайте Главред состоялся чат с писательницей, педагогом, общественным деятелем Ларисой Ницой. Она рассказала о многих волнующих украинцев вопросах и коснулась темы духовности нашего народа, зацикленного на сопротивлении России и переживающего при этом за судьбу других стран мира.

"Мы, хотя самые бедные и несчастные, готовы всем помогать в их борьбе за независимость, за экономическое благополучие и думаем, что все так же готовы относиться к нам", - отметила Ницой.

По словам писательницы, государства и их народы сейчас заботятся только о себе. Все это из-за их уровня развития, который она сравнила с психикой ребенка.

"Как известно, психика человека развивается постепенно. В два года все дети переживают этап, когда они все тянут к себе, кричат "мое" и своим не собираются делиться. В этот период у ребенка формируется отношение к частной собственности. В три-четыре года ребенок начинает понимать, где "мое", а где "чужое", а уже следующий этап - "хочу делиться своим с тобой"", - подчеркнула она.

Педагог утверждает, что общества еще только развиваются и находятся на стадии "мое" и "все для меня".

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Однако она уверена, что украинцы же уже давно прошли этот этап, потому что являются очень древней нацией.

Но в таком случае другие страны думают, что Украина не может отстоять свое мнение.

"Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить - по-волчьи выть. Надо становиться экономически сильными, качать права и наезжать. Да, нам это не нравится, но все остальные такие. Это их язык и стиль поведения и другой они не понимают", - акцентировала Ницой, добавив, что сейчас крайне необходимо оставить разговоры о "братских народах" и стать интересными другим странам на примитивном экономическом уровне, чтобы нарабатывать связи на взаимовыгодных условиях.

Напомним, украинцы, по словам писательницы, стоят на фундаменте древней нации с древним корнями, культурными пластами, традициями и героями. К такому же фундаменту стремится и Московия. Поэтому, если Украине удастся развеять эти мифы, то под Россией останется пропасть.