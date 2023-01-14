Без электрики и отопления: эксперт раскрыл худший сценарий вероятного блэкаута

В случае, если РФ будет продолжать обстрелы, Украина может остаться на некоторое время без света, но с водой и отоплением.
Такое мнение в интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Да, безусловно", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом эксперт предупредил об опасности отключения отопления в зимний период.
"И в этом ключевая идея, потому что если во время морозов исчезает отопление, то ситуация становится крайне опасной. Не только с позиции того, что можно замерзнуть, но и в случае замерзания труб для отопления и водопровода это означает их разрушение, потому что лед разрывает их на куски", - сказал он.
Вместе с тем собеседник уточнил, что для восстановления системы, которая замерзла, нужны годы, потому что ее нужно будет практически полностью перестроить.
"Именно поэтому важно, чтобы ключевая инфраструктура была присоединена к независимому источнику электричества, который в случае критической ситуации включается и заживляет все необходимое оборудование", - добавил Харченко.
Ранее в соцсетях распространяли фейковую информацию о якобы отмене аварийных отключений в Украине. Для этого используют фальшивую страницу компании.
В Укрэнерго уверены, что целью провокации является попытка РФ взбудоражить общество.
Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.
Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.
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