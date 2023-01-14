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Без электрики и отопления: эксперт раскрыл худший сценарий вероятного блэкаута

14 января 2023, 12:53
Для восстановления системы, которая замерзла, нужны годы, подчеркнул Александр Харченко.
Отопление, батареи
Эксперт предупредил об опасности отключения отопления в зимний период / УНИАН

В случае, если РФ будет продолжать обстрелы, Украина может остаться на некоторое время без света, но с водой и отоплением.

Такое мнение в интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Да, безусловно", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом эксперт предупредил об опасности отключения отопления в зимний период.

"И в этом ключевая идея, потому что если во время морозов исчезает отопление, то ситуация становится крайне опасной. Не только с позиции того, что можно замерзнуть, но и в случае замерзания труб для отопления и водопровода это означает их разрушение, потому что лед разрывает их на куски", - сказал он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что для восстановления системы, которая замерзла, нужны годы, потому что ее нужно будет практически полностью перестроить.

"Именно поэтому важно, чтобы ключевая инфраструктура была присоединена к независимому источнику электричества, который в случае критической ситуации включается и заживляет все необходимое оборудование", - добавил Харченко.

Ранее в соцсетях распространяли фейковую информацию о якобы отмене аварийных отключений в Украине. Для этого используют фальшивую страницу компании.

В Укрэнерго уверены, что целью провокации является попытка РФ взбудоражить общество.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

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отопление веерные отключения Александр Харченко
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