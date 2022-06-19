Без Киркорова, Баскова и Басты: в Украине полностью запретили российскую музыку

Киркоров / pixabay

Верховная Рада Украины приняла закон о запрещении российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.

Как сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк, 19 июня Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому теперь трансляция российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве запрещена.

"За" проголосовали 303 народных депутата. Кроме того, парламент запретил импорт и книг из России, Беларуси и оккупированных территорий.

"Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции (#7459) из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси. "За" – 306", — рассказал Железняк.

Что предполагает запрет на российскую музыку

В пояснительной записке к законопроекту №7273-д говорится, что законом предлагается полностью и бессрочно запретить:

публичное исполнение,

публичный показ,

публичную демонстрацию,

публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом.

"Исполнение певцом (певицей), который является или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором, за исключением бывших граждан государства-агрессора, которые или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели в момент смерти) гражданства государства-агрессора, и/или произведенные физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали, украинский артист и автор Артем Пивоваров, песни которого есть в репертуаре россиян Киркорова и Билана, забрал права на свои песни.

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