Новые правила: в Украине ввели жесткий запрет для водителей такси и маршруток

Маршрутка / УНИАН

Верховная Рада запретила водителям общественного транспорта и такси включать музыку в салоне.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, соответствующий закон о поддержке украинской музыки Верховная Рада приняла на заседании 19 июня.

Отмечается, что водителям автобусов запретили включать музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы в салоне. Передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров. Запрет не касается информации о поездке.

При этом музыка в салоне может звучать во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров.

Также принятый документ запрещает водителям такси воспроизводить музыку в салоне без согласия всех пассажиров.

Цены на проезд

Как ранее сообщали, на фоне вторжения России на территорию Украины, спровоцировавшего пробки в крупных городах, резко повысилась и стоимость такси.

В частности, в Киеве службы такси увеличили стоимость проезда в 2,5 раза.

Кроме того, с 21 мая в Киеве повышают стоимость проезда. Подорожает проезд в частных маршрутках.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко говорит, что стоимость проезда составит 15 гривен на 90% частных маршруток.

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