В Кабмине рассказали, когда ЕС откроет свои границы для украинцев

Осенью украинцы вновь смогут воспользоваться безвизом с ЕС - министр / espreso.tv

Европейская комиссия достаточно строго относится к критериям заболеваемости COVID-19 в вопросе предоставления права въезда на территорию ЕС для третьих стран. Однако Киев ведет диалог с Брюсселем, и уже осенью европейцы могут смягчить требования к пересечению своих внешних границ.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию Сегодня.

По ее словам, существует вероятность, согласно которой границы ЕС для украинцев могут открыться осенью. Диалог по данному вопросу получит существенное продвижение, когда в Украине снизятся показатели заболеваемости коронавирусом.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, будет ли для Украины безвиз с ЕС после COVID-19

Стефанишина добавила, что безвизовый режим Украины с ЕС никак не взаимосвязан с европейскими карантинными ограничениями. И как только в стране стабилизируется эпидемическая ситуация, Киев усилит переговоры с Брюсселем по поводу путешествий украинцев.

"Безвиз – это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", – подчеркнула Стефанишина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз в связи с новой вспышкой COVID-19 готовится ужесточить правила пересечения своих внешний границ для третьих стран.