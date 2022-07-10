Били по печени и заставляли петь гимн России: волонтер рассказал о жутких пытках в русском плену

Волонтер рассказал о жутких пытках в русском плену / УНИАН и Sky News

Украинский таксист и волонтер Михаил Орловский, которому пришлось побывать в российском плену, рассказал о пытках, которым его подвергали оккупанты. Об этом мужчина рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Мужчина попал в плен 7 марта, а вернулся домой в рамках обмена пленными 10 апреля.

"Первое, о чем я думал, это то, как выжить. Второе, что я умру. Нас избили в лесу, начали допрашивать, потом связали и бросили в яму, где держали два дня. Было 7 марта было очень холодно. На меня накинули куртку, которую потом связали. На мне была только куртка и спортивные штаны, и все. Но, слава Богу, на куртке был хоть капюшон. На дне в яму бросили картон, а еще там были две коробки, на которые можно было сесть", – сказал мужчина.

После двух дней в лесу его на вертолете доставили в тюрьму в Курске в России.

"Нас опрокидывали из кабинета в кабинет, с допроса на допрос. Нам постоянно приходилось подписывать документы. Нас допрашивали, избивали. Все продолжалось около шести часов. Нас отвели в отдельную комнату, где били боксерскими перчатками по почкам, печени, ребрам, шее, ногам. Они также использовали электрошокер", – рассказал Михаил.

Орловский отметил, что заключенным мужчинам и женщинам обривали налысо головы, брали образцы крови, ДНК и отпечатки пальцев.

"Было радио, на двери висела колонка. И когда звучал гимн Российской Федерации, а он раздавался где-то 10-15 раз в день, мы должны были выстроиться и петь его", – говорит мужчина.

В общей сложности Мужчина пробыл в плену чуть более четырех недель, прежде чем его обменяли на русского пленного.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаев прибыли пятеро жителей Киевской области, которых удалось освободить из российского плена по обмену. Там они подвергались физическим и психологическим пыткам.

Освобожденные говорят, что подвергались не только физическим пыткам. К примеру, оккупанты заставляли приветствовать тюремщиков пионерским салютом, а потом читать и пересказывать советские книги – о пионерах-героях и жизнеописаниях советского диктатора Сталина, изучать и петь русский гимн. А потом петь русские пропагандистские песни: "Мы – русские, с нами Бог!", "Дядя Вова, мы с тобой" и треки Олега Газманова.

Ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

Ролик изобилует сценами употребления им алкоголя, грубой матерщиной и прочими непристойностями. На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

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