Бить танки РФ с воздуха: Норвегия вооружит ВСУ дальнобойными ракетами Hellfire

ВСУ вооружат ракетами Hellfire / defence-ua

Норвегия предоставила Украине 160 управляемых противотанковых ракет Hellfire, пусковых средств и блоков наведения к ним, а также приборы ночного видения.

Об этом заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-5), которое проходит в Германии, говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства Норвегии.

"Это оружие, которое просила Украина, станет полезным в ее борьбе с российскими захватническими силами. Ракета легка в управлении, и может быть применена как против наземных, так и против морских целей", - подчеркнул Грам.

В настоящее время эти ракеты отправлены в Украину из Норвегии. Также норвежскими инструкторами был подготовлен украинский персонал для использования ракет Hellfire.

Кроме того, Норвегия передала Украине приборы ночного видения. Речь идет как об очках ночного видения, так и о биноклях.

Ракета AGM — 114 Hellfire

Американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух-земля", запускаемая с закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью.

Направляется на цель лучом лазера или другими системами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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