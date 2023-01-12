Битва за Соледар и снабжение западным оружием: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Зеленский рассказал, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главной темой стали бои в Соледаре.

Владими Зеленский провел заседание Ставки Верховного главкома/ коллаж фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел в четверг, 12 января, заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем обсуждались бои в Соледаре, а также усиление украинских военных. Об этом говорится на официальном канале украинского лидера в мессенжере Telegram.

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю, подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", − говорится в тексте.

Кроме того, отметил Зеленский, во время Ставки неоднократно поднимался вопрос усиления украинских военных при помощи техники и оружия, которые передают ВСУ западные партнеры.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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