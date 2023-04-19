Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

Сотрудники ГБР открыли дело. Пострадавший находится в больнице. Он подтвердил, что его избил офицер воинской части.

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На Волыни офицер избил украинского военного и оставил истекать кровью / Коллаж фото facebook/Наташа Мендель, 93-я ОМБр Холодный Яр

В Волынской области офицер избил украинского военного, который еще не успел полностью восстановиться после тяжелого ранения. После избиения пострадавшего оставили истекать кровью. Об этом рассказала сестра пострадавшего Наташа Мендель.

Женщина утверждает, что инцидент произошел во Владимирской воинской части в 14 бригаде. Ее брат Грищук Анатолий был якобы жестоко избит старшим лейтенантом Арийчуком Василием Тарасовичем. По данным сестры пострадавшего, все произошло якобы после того, как ее брат пошел мыться и зашел не в ту кабинку.

"Он его сбил с ног и отлупил ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что имел большую гематому головы", - написала сестра пострадавшего.

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Женщина призналась, что офицер теперь якобы предлагает денежную компенсацию, хотя сам своей вины не признает.

Реакция правоохранителей

Государственное бюро расследований открыло дело по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Оказалось, что пострадавшего военного обнаружили через сутки после избиения - 9 апреля. У него была закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и сломанный нос.

Потерпевший подтвердил, что его избил офицер воинской части. Правоохранители опросили возможных свидетелей и назначили экспертизы, которые должны установить все обстоятельства происшествия.

Самоубийство во Львовском университете внутренних дел

19 марта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины прогремел выстрел. Там нашли мертвым 18-летнего курсанта. Парень заступил в наряд и был с укороченным автоматом АКС-74У, с которого и выстрелил себе в голову.

В Сети сообщают, что некоторые люди видели возле тела курсанта оставленную заранее записку, в которой подробно были описаны причины самоубийства и некоторые ситуации, связанные с руководством учебного заведения. Однако позже она исчезла.

Государственное бюро расследований ведет дело не только по статье о самоубийстве, но и по статье "Доведение до самоубийства".

Родители Дмитрия вспоминают о том, что сын ранее хотел забрать документы из учебного заведения, но родители уговаривали этого не делать. Перед тем, как он выстрелил себе в голову, Дмитрий написал прощальное сообщение своей маме.

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально много сделала...",- написал Дмитрий.

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