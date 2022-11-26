Завтра Киев может выйти на плановые графики отключения света - Кличко

Виталий Кличко рассказал о восстановлении электроснабжения в Киеве / УНИАН, Скриншот

Уже с воскресенья, 27 ноября, Киев может выйти на плановые графики отключения электроэнергии, заявил мэр Виталий Кличко.

По его данным, еще четверть жителей столицы находятся без электроснабжения. Об этом мэр Киева сообщил в эфире ТРК Киева.

"Городские власти делают все, что возможно, чтобы вернуть сервисы для киевлян. Чтобы тепло, вода, электроснабжение были в каждом доме. Почти все дома Киева с теплоснабжением, в ближайшее время эта цифра будет полной", - подчеркнул он.

Вместе с тем мэр Киева выразил надежду, что уже завтра город сможет выйти на плановые графики отключения.

"Вода есть во всем городе. Ситуация уже гораздо лучше. Более трех тысяч работников коммунальных служб работали круглосуточно", — добавил Кличко.

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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