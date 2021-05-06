Блинкен сделал громкое заявление об участии США в Крымской платформе

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба / Twitter/DmytroKuleba

Вашингтон присоединится к учредительному саммиту Крымской платформы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

"Он (Блинкен) показал, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформе и принять участие в ее учредительном саммите", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В сообщении отмечается, что Блинкен от имени президента США Джо Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что на встрече с Блинкеном, президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину. Он отметил, что этот год является фундаментальным и для украинцев:"Год 30-летия Независимости, в рамках которого будет важная наша Крымская платформа - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова".

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Стратегия деоккупации Крыма: