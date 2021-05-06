Блинкен сделал громкое заявление об участии США в Крымской платформе

Госсекретарь США передал слова поддержки Украине от имени президента Джо Байдена.
Вашингтон присоединится к учредительному саммиту Крымской платформы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.
"Он (Блинкен) показал, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформе и принять участие в ее учредительном саммите", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
В сообщении отмечается, что Блинкен от имени президента США Джо Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отметим, что на встрече с Блинкеном, президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину. Он отметил, что этот год является фундаментальным и для украинцев:"Год 30-летия Независимости, в рамках которого будет важная наша Крымская платформа - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова".
Читайте такжеПрисоединение США к Крымской платформе ударит по России - эксперт
Стратегия деоккупации Крыма:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы.
- Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
- В феврале президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
- Как известно, Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.