УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Блинкен сделал громкое заявление об участии США в Крымской платформе

6 мая 2021, 17:56
Прослушать новость
Остановить

Госсекретарь США передал слова поддержки Украине от имени президента Джо Байдена.

Кулеба обсудил с Блинкеном крымский вопрос
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба / Twitter/DmytroKuleba

Вашингтон присоединится к учредительному саммиту Крымской платформы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

"Он (Блинкен) показал, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформе и принять участие в ее учредительном саммите", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В сообщении отмечается, что Блинкен от имени президента США Джо Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что на встрече с Блинкеном, президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину. Он отметил, что этот год является фундаментальным и для украинцев:"Год 30-летия Независимости, в рамках которого будет важная наша Крымская платформа - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова".

Читайте такжеПрисоединение США к Крымской платформе ударит по России - эксперт

Стратегия деоккупации Крыма:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы.
  • Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
  • В феврале президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
  • Как известно, Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
новости США Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма Крымская платформа
Сейчас вы просматриваете новость «Блинкен сделал громкое заявление об участии США в Крымской платформе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Илларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через УкраинуИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину Что за праздник Красная горка: дата, традиции и приметыЧто за праздник Красная горка: дата, традиции и приметы Как Россия неожиданно потеряла влияние в Средней АзииКак Россия неожиданно потеряла влияние в Средней Азии Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 мая: страстный день и любовные переворотыГороскоп всех знаков Зодиака на 6 мая: страстный день и любовные перевороты Рейтинг Зеленского резко пошел вверх: все данныеРейтинг Зеленского резко пошел вверх: все данные

Последние новости

19:48
Блинкен после визита в Украину резко высказался в адрес России
19:47
В Бразилии погибли 25 человек при перестрелке в метро Видео
19:43
Как определить размер пениса мужчины по его лицу Видео
19:33
Врач рассказал, как можно избежать старения тела в молодом возрасте Видео
19:11
Спешите бесплатно забрать приключенческую игру в Epic Games Store Видео
Реклама
19:02
Появились дата выхода, сюжет и финальный трейлер фильма Тихое место 2021 Видео
18:59
У Зеленского потроллили Порошенко после встречи глав фракций с Блинкеном Видео
18:56
Кулеба рассказал о важных договоренностях с Блинкеном Видео
18:43
Расширенное издание Метро: Исход получило дату выхода на консолях Видео
18:32
Самый большой музыкальный фестиваль лета перенесли на 2022 год
18:12
Что готовят на Радоницу: меню и рецепты поминальных блюд Видео
17:57
В Украине повысят цены на алкоголь: планы Минэкономики Видео
17:56
Блинкен сделал громкое заявление об участии США в Крымской платформе Видео
17:54
Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии
17:54
Гороскоп на 7 мая 2021 года: особенности дня, и когда сбудется сон Видео
17:17
Sony совместно с HBO запустила производство сериала по Bloodborne Видео
17:02
В "красной" зоне карантина остается одна область Украины: что изменилось Видео
16:45
Стало известно, на каких условиях студенты Мариуполя смогут получать стипендии
16:43
Радоница в 2021 году: какого числа и что делать Видео
16:30
Лучшие игры-головоломки онлайн, которые увлекут вас надолго
Реклама
16:16
Ермак раскрыл сроки и формат переговоров советников нормандской четверки Видео
16:10
Соблазнительные кожаные юбки вошли в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
16:08
Дима Комаров показал, какая на самом деле жизнь мусульманских женщин
16:06
Когда День святого Николая Вешнего: что делать в его праздник в мае
16:02
Степанов назвал вероятную дату запуска COVID-паспортов в Украине Видео
15:21
Брюссель обновил перечень стран, из которых можно ездить в ЕС: что с Украиной
15:19
Дима Комаров впервые раскрыл закулисные подробности нового проекта
15:15
Почему челка - худшее, что вы можете сделать с волосами Видео
15:10
Смертельный пожар в Виннице: мощное пламя охватило офисный центр Видео
15:09
На Одесчине перевернулась лодка с пограничниками, погиб офицер Видео
15:05
В Sony нашли способ решить проблему дефицита PlayStation 5
15:00
Появились подробности съемок фильма про темнокожего Супермена по комиксам
14:57
Ко Дню Независимости на границе с Румынией заработает новый КПП "Дьяковцы"
14:45
Релиз ожидаемого платформера Psychonauts 2 состоится уже очень скоро Видео
14:36
Большую часть Украины накроют дожди с грозами: синоптик назвал сухие области Видео
14:28
Постоянная усталость: шесть признаков того, что это связано с едой Видео
14:16
В Украине подорожает хлеб: эксперт озвучил цифры Видео
14:12
Сельдереевый сок: ученые доказали четыре преимущества для здоровья Видео
14:02
"Конституционное право. Мне пох*й": в центре Киева активист угрожал копам Видео
14:02
Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном "подколол" русских Видео
Реклама
13:55
"Техника РФ до сих пор стоит у границ Украины": Блинкен дал военное обещание Украине Видео
13:45
Ведущая 1+1 после развода отправилась в путешествие с подругами
13:31
Пора срочно проверить сердце: семь ранних "маячков" Видео
13:16
Resident Evil Village – главный претендент на игру года получил релизный трейлер Видео
12:55
Зеленский озвучил итоги переговоров с Блинкеном Видео
12:54
СТБ заканчивает съемки 3 сезона сериала Крепостная
12:46
Шесть вещей, которые гастроэнтерологи делают каждый день для защиты кишечника Видео
12:38
Стало известно, что Блинкен пообещал Зеленскому Видео
12:37
В Сеть утекли свежие подробности новой части Fable Видео
12:32
Самые богатые люди Украины: новый рейтинг Forbes Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять