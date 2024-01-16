Блокировка Тимошенко не сработала: легализацию каннабиса рассмотрит Зеленский

Верховная Рада Украины разблокировала законопроект о медицинском каннабисе.

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Легализацию каннабиса рассмотрит Зеленский / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 16 января, фракция "Батькивщина" "провалила" блокировку принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Он будет отправлен на подпись президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Во время пленарного заседания Верховной Рады Украины нардепы не одобрили проект постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом закона о легализации каннабиса.

"Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокирующее постановление №7457п провалено", - сообщил нардеп. видео дня

Перед этим фракция "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отмене решения о принятии законопроекта о медицинском каннабисе, который тогда заблокировал подписание документа президентом, а соответственно и его вступление в силу.

Резолюция предлагала отменить итог голосования о законопроекте.

Легализация медицинского каннабиса

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде Украины призвал парламентариев наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис. Это нужно для того, чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны.

Немного позже Верховная Рада Украины приняла законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении. "За" проголосовало 248 депутатов. Об этом в своем телеграмме сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Позже об этом законе эмоционально высказался известный в Украине военный Юрий Гудименко. Закон стал крайне важным шагом для того, чтобы избежать страданий военных, которые ежедневно вынуждены "проходить круги ада сильной боли".

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