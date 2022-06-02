УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боевики "ДНР" накапали Путину на Пушилина: на войну гребут больных и психов

2 июня 2022, 15:56

Ранее руководство "ДНР" обещало, что боевиков не будут отправлять на передовую. Но несмотря на это их бросили на линию фронта

Боевики "ДНР" устроили бунт / Скриншот

Боевики "ДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на то, что их отправили на передовую, несмотря на обещания о том, что они не будут участвовать в войне с Украиной.

Соответствующее видео с обращением одного из подразделений боевиков "ДНР" опубликовано в Сети.

Отметим, что бунт подняли боевики из "5 стрелкового батальона 113 стрелкового полка мобилизационного резерва ДНР".

В обращении к Путину боевики заявили о том, что ранее руководство "ДНР" обещало, что их не будут отправлять на передовую. Но несмотря на это мобилизованных боевиков бросили на линию фронта.

Они также добавили, что среди мобилизованных есть много больных людей, в том числе, страдающих психическими заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины.

Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще:

ДНР война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:22

В Генштабе рассказали о контрударе ВСУ в Северодонецке

15:56

Боевики "ДНР" накапали Путину на Пушилина: на войну гребут больных и психовВидео

15:54

Нацбанк прогнозируют инфляцию 16,4% за год: как вырастут цены для украинцев

15:50

Заблуждение Кремля: Как Россия переносит свои исторические травмы на Украинумнение

15:41

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
15:27

Группе ДДТ отменили концерт в Москве

15:05

Оккупанты "узаконили" смертную казнь в Мариуполе: расстреливают верных УкраинеВидео

15:04

Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецептВидео

15:01

Русская ракета влетела прямо в квартиру: жительница Лимана потеряла ребенка, руку и ногуВидео

14:59

Литва собрала €5 млн на Bayraktar для ВСУ: история получила невероятное продолжениеВидео

14:56

Сколько населенных пунктов и какая площадь Украины сейчас оккупированы: Зеленский назвал цифрыВидео

14:30

Летчики понимали, что на 90% они не вернутся: пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, раскрыл детали операцииВидео

14:27

От броневиков до ЗРК: Беларусь перебрасывает эшелоны техники к границам УкраиныВидео

14:18

Контрнаступление ВСУ в августе станет кульминацией битвы за Донбасс - ХоджесВидео

14:00

Нацгвардейцы пленили в Северодонецке 6 оккупантов: журналист рассказал о тяжелых боях в городеФотоВидео

13:50

Крупнейший букмекер Favbet показывает налоговой убытки - в компании оформлены не более 10 человек, - Лупоносов

13:43

"Закрыли мужа в багажник и увезли": оккупанты массово похищают людей и требуют выкуп в $10-30 тысячВидео

13:32

Словакия поставит ВСУ новую партию мощных гаубиц Zuzana 2Видео

13:23

Триггер Путина, или Почему бункерный дед бросает ракеты на Львовмнение

13:06

"Россия этого не выдержит": Касьянов объяснил, насколько может затянутся войнаВидео

Реклама
12:58

Сотни солдат РФ отказываются воевать в Украине и бегут из армии - WSJВидео

12:50

"Мы переходим к следующей фазе войны": Жданов рассказал, чего ждать от ВСУ и армии РФВидео

12:39

Как вытащить клеща в домашних условиях: 3 простых лайфхака

12:29

Разблокирование портов: в МИД жестко ответили на ультиматум ЛавроваВидео

12:26

"Андрюша – особенный ребенок": Лобода впервые показала своего крестника

12:22

Два трупа и трое раненых: оккупанты разбились на краденом джипе под Мелитополем

12:14

Готовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – КимВидео

11:57

Сто дней войны в Украине: затянется ли борьба с Россией на годымнение

11:33

Защитники Украины удерживают промзону Северодонецка и главную дорогу в городВидео

11:13

"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

11:13

Захватчики атаковали Харьков и уничтожили школу: есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:47

ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах на Харьковщине - МинобороныВидео

10:41

Благословлял танки РФ: батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантовФотоВидео

10:41

Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYTВидео

09:59

Мощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

09:41

Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе: оккупанты отжали у него бизнес

09:41

В три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters

09:39

"Варварская война": Меркель поддержала Украину после месяцев молчания – СМИ

09:13

Ряды армии Путина редеют: почему буряты и чеченцы скоро побегут из Украинымнение

09:09

Желаю охраны на концертах: российский телеведущий открыто угрожает Максу Барских расправой

Реклама
08:47

Чтобы не умереть с голода: на Херсонщине оккупанты просятся к местным работать на сборе клубники

08:47

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк: бьют по жилым домам и заводу АзотВидео

08:39

В Киеве: фото беременной Maruv на инвалидной коляске попало в сеть

08:10

Четыре HIMARS для Украины уже в Европе: когда американские РСЗО попадут на фронтВидео

08:08

"Мы и не собираемся бахать по Украине": пропагандист Путина Соловьев решил запугать БайденаВидео

07:26

ВСУ уничтожили на Юге более 20 оккупантов, 4 танка, 3 полевых пункта боеприпасов и 2 катера РФ

07:01

Британия отправит в Украину дальнобойные ракетные системы M270, нужен лишь "зеленый свет" от СШАВидео

06:34

Как Турция в Сирии собралась воевать с Россией и СШАмнение

06:22

Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов - первые подробностиВидео

06:09

Продолжение войны и пожары: астролог назвал самые опасные моменты июня 2022Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять