Боевики "ДНР" накапали Путину на Пушилина: на войну гребут больных и психов

Боевики "ДНР" устроили бунт / Скриншот

Боевики "ДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на то, что их отправили на передовую, несмотря на обещания о том, что они не будут участвовать в войне с Украиной.

Соответствующее видео с обращением одного из подразделений боевиков "ДНР" опубликовано в Сети.

Отметим, что бунт подняли боевики из "5 стрелкового батальона 113 стрелкового полка мобилизационного резерва ДНР".

В обращении к Путину боевики заявили о том, что ранее руководство "ДНР" обещало, что их не будут отправлять на передовую. Но несмотря на это мобилизованных боевиков бросили на линию фронта.

Они также добавили, что среди мобилизованных есть много больных людей, в том числе, страдающих психическими заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины.

Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.

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