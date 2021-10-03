Боевики на Донбассе начали активно вооружаться: стянули грады и танки

Боевики на Донбассе начали активно вооружаться / Reuters

Боевики на Донбассе начали активно размещать военную технику, нарушая договоренности. Наблюдатели из Организации по безпасности и сотрудничеству в Европе заметили десятки единиц военной техники оккупантов.

В отчете СММ ОБСЕ за 2 октября говорится о том, что боевики стянули в нарушение линий отвода и вне выделенных мест хранения вооружения десятки единиц военной техники. В частности, наблюдатели зафиксировали танки, "Грады", зенитные ракетные комплексы, гаубицы и минометы.

Отмечается, что беспилотник ОБСЕ заметил на полигоне вблизи н. п. Бугаевка боевики разместили 24 гаубицы, 6 противотанковых пушек и 2 реактивные системы залпового огня "Град".

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 15 танков (Т-72Б - 1 ед., Т-64Б - 9 ед., неустановленного типа — 5 ед.), 5 зенитных ракетных комплексов ("Стрела-10" - 4 ед, "Оса" - 1 ед.) и 3 миномета "Сани" 120-го калибра на вышеупомянутом полигоне.

Также беспилотник ОБСЕ засек 1 танк (Т-72Б) на территории объекта вблизи жилого квартала в неподконтрольном правительству Перевальске (Луганская область).

Реклама

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на Донбассе. Они находятся на переднем крае.

Читайте такжеПереговоры с Меркель – шанс для Украины: Кулеба ждет поддержки Германии по ДонбассуТакже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе. По его словам, ответный огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.