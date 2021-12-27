Большинство украинцев не хотят эмигрировать - опрос

11% граждан Украины не против переехать жить в другую страну / УНИАН

Почти половина украинцев - более 42% - заявила, что не хочет переезжать на постоянное место жительства за границу. При этом, как свидетельствуют результаты исследования центра Социальный мониторинг, около 11% граждан Украины не против эмигрировать.

По данным социологов, 42,4% участников опроса не хотят покидать Украину. Еще 20,3% украинцев выбрали вариант "Скорее нет" на вопрос о возможной эмиграции.

Точно хотят навсегда покинуть Украину и уехать за границу 11,6% респондентов. Также 19,5% опрошенных выбрали вариант "Скорее да".

Еще 6,2% граждан Украины не смогли определиться. Они выбрали пункт "Затрудняюсь ответить".

Общеукраинский социологический опрос населения проводился в ноябре и декабре текущего года. В нем приняло участие 10 тысяч респондентов.

Как сообщал Главред, за 10 месяцев 2021 года выехали из Украины и не вернулись более 600 тысяч граждан. Этот показатель является самым высоким за последние 11 лет.

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