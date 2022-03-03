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"Бомбардировка Успенского собора – это цинизм российской власти" - Зеленский

3 марта 2022, 20:03

Президент призвал страны союзники задуматься о закрытии воздушного пространства.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

На пресс-конференции для иностранных журналистов президент Владимир Зеленский снова поднял вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной.

Зеленский поставил в приоритет вопросы безопасности украинцев, говоря о необходимости закрыть небо над Украиной. Об этом он рассказал представителям мировых СМИ в пресс-центре ОП в Киеве.

.Он в который раз подчеркнул, что российские оккупанты наносят огромный ущерб немилитаризированной инфраструктуре городов Украины.

"Вы уже видите Успенский собор. И в чем знаете такую ​​трагическую иронию: президент Российской Федерации сказал, что очень много вызовов национализма, что мы подавляем, мы - имеется в виду Украина, что одна церковь подавляет свободу другой церкви. А именно говорил о Московском патриархате. И я говорил тогда, что у нас много разных церквей. И все они равны. И нет особых отношений к той или другой церкви… И вот вам ответ… Бомбардировка у Успенского собора.

Президент подчеркнул, что именно в бомбардировке церкви Московского патриархата и выражена вся сила русского цинизма.

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"Русская бомба была выпущена на церковь Московского патриархата. Вот так он защищает свою церковь, о которой он говорит, что она их. Хотя я считаю, что они все украинские. То есть бомбардировки! Там вылетели все окна. Я не знаю о жертвах, у меня нет статистики. Но вот вам ответ во многом цинизм", - заявил Зеленский.

Ранее президент Украины обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

Также Зеленский призвал европейских союзников отправить военные самолеты для борьбы с российским вторжением.

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