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Бойцы ВСУ поразили "Перуном" российский вертолет "Ка-52" под Изюмом

11 мая 2022, 19:01

Украинские бойцы в Харьковской области сбили уже шестнадцатый по счету вражеский вертолет - с начала полномасштабной военной российской агрессии.

Перун
Бойцы ВСУ поразили "Перуном" российский вертолет "Ка-52" под Изюмом / Mesko

Украинские зенитчики из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады сбили в Харьковской области российский вертолет модели "Ка-52". Об этом сообщили представители пресс-центра командования десантно-штурмовых войск в соцсети Facebook.

"Сегодня 11 мая в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет "Ка-52"".

Справка. Переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК "Перун" ("Piorun") ‒ польская модернизированная другого комплекса "Grom". А он, в свою очередь, разработан на базе советского ПЗРК "Игла".

Piorun производится корпорацией Mesko. Модернизация "Перуна" позволила увеличить чувствительность инфракрасной головки самонаведения вчетверо. Благодаря этому ПЗРК может использоваться на значительно большем расстоянии до цели, чем "Гром".

Кроме того, ПЗРК "Перун" способен уничтожать малые воздушные цели по типу беспилотники. Также комплекс эффективен против низколетящих самолетов и вертолетов.

Основные характеристики ПЗРК "Перун":

  • Скорость полета ракеты — 660 метров в секунду;
  • Максимальная скорость цели — 400 метров в секунду при стрельбе навстречу и 320 метров в секунду при стрельбе по уходящему объекту;
  • Масса ракеты — 10,5 килограмма;
  • Масса всего комплекса — 16,5 килограмма.

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Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте, говорится в пресс-центре данной военной части.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет "Ка-52". Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорилось в тексте.

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Автор: Егор Бунин
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