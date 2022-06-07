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Бойцы ВСУ с Житомирщины взяли 20-летнего земляка-снайпера оккупантов

7 июня 2022, 11:38

Бойцам ВСУ удалось взять в плен юного снайпера-оккупанта. Впоследствии оказалось, что он еще и в известной степени коллаборант, поскольку уроженец Украины.

Боец
Бойцы ВСУ с Житомирщины взяли 20-летнего земляка-снайпера оккупантов / Стратком ВСУ

Военнослужащие из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили в плен 20-летнего снайпера из армии российских оккупантов. Юноша, как быстро выяснилось, родился в Украине ‒ в Житомирской области. Такое сообщение и фото документов пленного оккупанта было опубликовано в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций украинской армии.

В российском паспорте Гербовника Максима Игоревича указано, что он уроженец села Повч Лугинского района Житомирской области. Более того, ему всего лишь недавно исполнилось 20 лет.

По иронии судьбы, бригада ВСУ, бойцы которой поймали снайпера оккупантов, также формируется в Житомире.

"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины поймали орковского снайпера. И каково же было их удивление, когда они узнали, что это их земляк из Житомирщины", ‒ говорится в сообщении Страткома.

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Напомним, ранее в ГУР украинского Минобороны рассказали о том, что за период с 24 февраля по 15 марта в Украине в плен сдались как минимум сто танкистов из состава 1-й танковой армии оккупантов.

А общие потери этой армии составили более 400 человек. Об этом свидетельствуют добытые украинскими разведчиками документы с подтверждением потерь этого воинского соединения оккупантов.

До того сообщалось, что штаб-сержант Нацгвардии Константин вместе со своими собратьями уже через несколько суток с начала полномасштабной войны взяли в плен двух российских захватчиков – один из них оказался начальником штаба танкового батальона.

"В момент, когда я перемещался из одного окопа в другой, недалеко от меня разорвался снаряд, и осколок из него влетел мне прямо в ногу. Понимая, что я получил ранение, но не чувствуя боли, я дополз до укрытия и сам наложил себе турникет. Побратимы сразу вытащили меня из под обстрелов и доставили в больницу", – рассказал военнослужащий.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Житомира война России и Украины
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