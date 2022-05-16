Сотню российских танкистов взяли в плен ВСУ: украинские разведчики достали секретные документы

Сотню российских танкистов взяли в плен ВСУ/ коллаж фото УНИАН и Генштаба ВСУ

За 24 февраля по 15 марта в Украине в плен сдались как минимум сто танкистов из состава 1-й танковой армии оккупантов. А общие потери этой армии составили более 400 человек, рассказали в Главном разведывательном управлении украинского Минобороны.

За это же время украинскими защитниками были уничтожены или захвачены сотни единиц военной техники врага. Об этом свидетельствуют документы с подтверждением потерь 1-й танковой армии оккупантов, добытые украинскими разведчиками.

Кроме того, в таких бумагах есть информация о подразделениях, которые были задействованы в военном вторжении России в Украину, полные списки и звания всех погибших, пропавших без вести, пленных или раненых до середины марта 2022 года.

"По состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1-й российской танковой армии составляли 409 человек. Украинские воины ликвидировали 61-го и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава этой армии сдались в плен", ‒ отмечают разведчики.

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Напомним, ранее российский генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына-танкиста орденом за "денацификацию" Черниговской области. Даже несмотря на то, что на этом направлении армия страны-агрессора не достигла никаких успехов.

Соответствующий репортаж опубликовал пропагандистский телеканал министерства обороны России Звезда.

Какую награду получил Лапин-младший, до конца не понятно. На видеозаписи видно, что колодка медали выполнена в цветах георгиевской ленты — точно такая же у медали Жукова. При этом в перехватах Службы безопасности Украины российские солдаты говорили, что "генерал" приехал вручать "сыну своему" Орден мужества.

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