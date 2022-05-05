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В России генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской области

5 мая 2022, 08:41

В тот момент, когда Лапин-старший вешал сыну на грудь медаль, войска РФ отступали из центральных регионов Украины, но российскую пропаганду это не смутило.

Александр Лапин награждает своего сына Дениса
Александр Лапин награждает своего сына Дениса / Скриншот видео телеканала Звезда

Российский генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына-танкиста орденом за "денацификацию" Черниговской области. Как известно, на этом направлении армия страны-агрессора не достигла никаких успехов.

Соответствующий репортаж опубликовал пропагандистский телеканал министерства обороны России Звезда, передает Русская служба ВВС.

Отпрыск российского военачальника возглавлял наступление на Черниговское и Сумское направление.

"Поздравляю от всей души, за стойкость, мужество и отвагу. Поздравляю", – говорит генерал-полковник.

Автор этого сюжета телеканала Звезда рассказывает, что ордена Мужества, медаль За отвагу, орден За заслуги перед Отечеством, медаль Жукова командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручил военнослужащим, "проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области".

Какую награду получил Лапин-младший, до конца не понятно. На видеозаписи видно, что колодка медали выполнена в цветах георгиевской ленты — точно такая же у медали Жукова. При этом в перехватах Службы безопасности Украины российские солдаты говорили, что "генерал" приехал вручать "сыну своему" орден мужества.

Интересно, что в тот момент, когда Лапин вешал сыну на грудь медаль, российские войска отступали из центральных регионов Украины.

"В тот день Россия объявила об отступлении с киевского и черниговского направлений", — говорится в сообщении.

Через Сумскую и Черниговскую области российская армия в первый месяц войны пыталась развивать наступление на Киев с северо-восточного направления. В какой-то момент передовые российские колонны достигли Броваров, но в двух этих областях завязли в позиционных боях, не сумев взять под контроль областные центры.

Денис Лапин - что о нем известно

Денис Лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, который входит в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии.

Танки полка регулярно участвуют в московских парадах победы. 9 мая 2021 года парадным расчетом командовал капитан Расим Тагиев, а в марте 2022 года он оказался в украинском плену. Своим командиром Тагиев называет подполковника Дениса Лапина.

Отметим, украинские спецслужбы опубликовали перехват разговоров военнослужащих этой военной части, которые как раз обсуждают пленение капитана, а также скорое награждение командира полка.

"Вам что-нибудь за это будет, нет? Ветеранские дадут вам удостоверения?" - спрашивает военнослужащий, предположительно с российской территории.

"Должны ветеранку дать. То, что типа мы тут находимся, платить за это бабки должны (…) Кто его знает, будет это или нет. Короче говоря, хочешь поржать? Тут Лапину полковника дают и еще орден Мужества, а танкистов …. (много) погибло, в плену …. (много). Мы тут, короче говоря, застряли. Лапин говорит: ".... (наплевать) на артиллерию, едем дальше". Нас вообще за людей не считают", - отвечает его сослуживец, оказавшийся на украинской территории.

Внимание! На видео много ненормативной лексики!

Как сообщал Главред, украинские защитники ликвидировали командира полка Таманской дивизии российских оккупантов подполковника Дениса Межуева. Об этом 13 апреля сообщил украинский офицер Анатолий Штефан.

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