УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бойцы ВСУ захватили БМД-4 войск РФ и будут бить по оккупантам их же оружием

23 июня 2022, 14:22

Боевая машина десанта досталась украинским военным с полным боевым комплектом.

БМД-4
Российская БМД-4 "поступила" на вооружение армии Украины / Википедия

Вооруженные силы Украины захватили боевую машину десанта войск России. Причем техника досталась украинским военным с полным боевым комплектом.

В Сети опубликовано видео, как бойцы сил обороны Украины заполучили вражескую БМД-4, которая досталась нашим военным с полным боекомплектом.

На кадрах бойцы показали, как выглядит российская бронетехника внутри. Там оказались снаряды и вещи ее владельцев.

"Снова отжата техника у оккупантов. На этот раз это БМД-4. Еще и с полным боекомплектом", - подчеркнули бойцы ВСУ.

Война России против Украины

В разведке Великобритании 22 июня рассказали о том, что на Донбассе продолжают идти ожесточенные боевые действия. Российские войска пытаются охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как утверждают британские специалисты, они собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.Читайте такжеАрмия Украины будет бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие – генерал ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ заявляли, что Россия осуществляет попытки продвижения в направлении Бахмута Донецкой области и установления контроля над Северодонецком на Луганщине.

В американском Институте изучения войны полагают, что войска России в ближайшие дни могут попытаться захватить город Лисичанск. По мнению аналитиков, армия Украины на востоке страны сократила проведение своих воздушных операций по причине работы ПВО захватчиков. Однако Воздушные силы украинской армии успешно наносят удары по позициям оккупантов в Херсонской области.

Смотрите видео ТСН – ВСУ на Харьковщине рассказали, что поможет армии выйти на границы с РФ

Главред рекомендует:

ВСУ военная техника войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:55

Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев: оккупанты двинулись на Запорожье

15:53

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:52

Путинский лизоблюд Пореченков назвал "лучшими людьми страны" оккупантов, убивающих украинцев

15:47

Армия РФ в боях пускает вперед "одноразовых" солдат – боец ВСУ

15:40

Украина имеет право бить ракетами по территории РФ — экс-посол СШАВидео

Реклама
15:32

Чистильщик организма №1: какие болезни лечит свекла и для кого она опаснаВидео

15:08

Названа причина смерти Юрия Шатунова

15:08

"Русский патриотический хоррор": в РФ решили снять фильм об "освобождении" Донбасса - Подоляк

14:49

"Это лето станет последним для многих оккупантов": американские РЗСО HIMARS прибыли в УкраинуВидео

14:44

"Несправедливо рано!": убитые горем Басков, Галкин, Орбакайте и другие скорбят по Юре Шатунову

14:35

"Теперь защищаете с неба": в боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого

14:29

"Нас только шестеро осталось": оккупанты пьют от страха и убегают в "вечные отпуска"Видео

14:25

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

14:22

Оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине: была как 100 футбольных полей

14:22

Бойцы ВСУ захватили БМД-4 войск РФ и будут бить по оккупантам их же оружиемВидео

14:19

ВиаГра на Кипре прыгала на концерте перед россиянами - СМИВидео

14:05

Главный враг Шатунова Андрей Разин отреагировал на смерть певца: "у нас были многогранные отношения"

13:49

Пришло время расплаты: ВСУ уничтожили бывшего беркутовца из Луганска

13:40

"Стреляли из пушки и пулеметов": на Черниговщине оккупанты зверски убили близнецов-подростковВидео

13:34

Путин обмочился посреди ночи: предсказания Арестовича начинают сбыватьсяВидео

Реклама
13:32

В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в ХерсонеВидео

13:28

Юрий Шатунов пил перед смертью: выяснилось, как певец провел последние часы жизни

13:23

Россия бесится: как Украина становится недосягаемой для Кремлямнение

13:08

"Россия - агрессор, ее нужно изолировать": Дуда жестко прошелся по Путину и РФ

13:00

Гороскоп на завтра 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

12:57

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

12:47

Всё равно хотят захватить всю Украину: Россия после захвата Донбасса снова двинется на Киев – ЖдановВидео

12:34

Сын директора Ровенской АЭС из-за замечания жестоко избил пожилую женщину: она умерла в больнице

12:19

Евросовет даст Украине статус страны-кандидата в ЕС - Шарль МишельВидео

12:18

Армия Украины будет крушить ПВО и артиллерию РФ на Змеином до освобождения острова – ГУРВидео

11:59

Бах - и нет полумиллиона долларов: ВСУ сожгли дорогую российскую техникуВидео

11:34

Украину ждет очень сложная зима: тарифы не изменятся, но придется "экономить тепло" – министрВидео

11:20

Отец и сын вместе лупят по позициям оккупантов из "Гвоздики": один заряжает, другой - наводитВидео

11:13

Как правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

11:02

Умер бывший солист "Ласкового мая" Юрий ШатуновВидео

11:00

Украина может стать "вечным кандидатом", или Что даст статус будущего члена ЕСмнение

10:50

После победы - всем по пирожку: добрые люди построили печь бабушке, делавшей паски на руинах домаВидео

10:38

Украина с оружием Запада получит преимущество: войска РФ может ждать нокаут – американские генералыВидео

10:23

На Донбассе украинская авиация покрошила позиции оккупантов и укрепрайон

09:58

Ружья для Украины: в США полиция собрала груз оружия для украинцевВидео

Реклама
09:50

Кремль до конца года "додавят" к перемирию - генерал Романенко

09:45

Оккупанты кинули все резервы на захват Северодонецка - ГайдайВидео

09:21

Армия Украины будет бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие – генерал ВСУВидео

09:18

Белый билет в военное время: кому он положен и как получить его в Украине

09:12

Как старая Европа рискует повторить самоубийственный маневр перед Второй Мировоймнение

08:46

"Мама, ты убила дракона?": красавица-воин ВСУ рассказала, как ее встретил сын после долгой разлукиВидео

08:23

Россия в ближайшие дни может захватить Лисичанск – Институт изучения войныВидео

08:16

Гороскоп на сегодня 23 июня 2022 для всех: один из знаков зодиака станет везунчиком дняВидео

08:05

Украинские воины ликвидировали хвастуна-оккупанта, который кричал о победе России

07:24

Армия Украины нанесла новый удар по войскам РФ на Змеином и уничтожила Панцирь-С1 за 15 млн долларовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять