Бойцы ВСУ захватили БМД-4 войск РФ и будут бить по оккупантам их же оружием

Российская БМД-4 "поступила" на вооружение армии Украины / Википедия

Вооруженные силы Украины захватили боевую машину десанта войск России. Причем техника досталась украинским военным с полным боевым комплектом.

В Сети опубликовано видео, как бойцы сил обороны Украины заполучили вражескую БМД-4, которая досталась нашим военным с полным боекомплектом.

На кадрах бойцы показали, как выглядит российская бронетехника внутри. Там оказались снаряды и вещи ее владельцев.

"Снова отжата техника у оккупантов. На этот раз это БМД-4. Еще и с полным боекомплектом", - подчеркнули бойцы ВСУ.

Война России против Украины

В разведке Великобритании 22 июня рассказали о том, что на Донбассе продолжают идти ожесточенные боевые действия. Российские войска пытаются охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как утверждают британские специалисты, они собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.Читайте такжеАрмия Украины будет бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие – генерал ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ заявляли, что Россия осуществляет попытки продвижения в направлении Бахмута Донецкой области и установления контроля над Северодонецком на Луганщине.

В американском Институте изучения войны полагают, что войска России в ближайшие дни могут попытаться захватить город Лисичанск. По мнению аналитиков, армия Украины на востоке страны сократила проведение своих воздушных операций по причине работы ПВО захватчиков. Однако Воздушные силы украинской армии успешно наносят удары по позициям оккупантов в Херсонской области.

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