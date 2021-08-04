"Бронзовых" украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио представили как российских

Анастасия Савчук и Марта Федина / xsport.ua

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, во время церемонии награждения были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам соревнований, результат наших спортсменок составил 189,4620 балла. Победили в дуэтах представительницы России - Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина с результатом 195,9079 балла. На втором месте оказались китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь с итоговым результатом 192,4499 балла.

Однако во время церемонии награждения диктор представил бронзовых призеров - украинок Федину и Савчук как участниц от Russian Olympic Committee.

"Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились", - рассказала россиянка Колесниченко.

Между тем, для Украины эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории артистического плавания.

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Сами спортсменки инцидент восприняли с понимаем и заявили, что подружились со своими российскими коллегами.

Что известно об украинских синхронистках:

Четырехкратной чемпионке Европы (2018, 2020) и призеру чемпионата мира (2019) - Марте Федине 19 лет.

Четырехкратной чемпионке Европы (2014, 2016 и 2021) и призеру чемпионатов мира (2013, 2019) - Анастасии Савчук 25 лет.

Напомним, в среду, 4 августа, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) самым удачным образом выступил в финальной схватке на Олимпийских играх в Токио и таким образом победил в финале со счетом 5:1 Виктора Льоринца из Венгрии.

До этого Беленюк в 1/8 финала выиграл у серба Зураби Датунашвили (3:1), а в 1/4 финала с трудом одолел Башира Сид Азара из Алжира (1:1). Соперником в полуфинале был Иван Хуклек из Хорватии, и Жан уверенно выиграл (7:1).