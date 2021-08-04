Жан Беленюк выиграл для Украины первое олимпийское золото

Жан Беленюк / Reuters

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) самым удачным образом выступил в финальной схватке на Олимпийских играх в Токио.

Он победил в финале со счетом 5:1 Виктора Льоринца из Венгрии.

До того Беленюк в 1/8 финала выиграл у серба Зураби Датунашвили (3:1), а в 1/4 финала с трудом одолел Башира Сид Азара из Алжира (1*:1). Соперником в полуфинале был Иван Хуклек из Хорватии, и Жан уверенно выиграл (7:1).

Льоринц - трехкратный призер чемпионатов мира. На последнем чемпионате мира получил "серебро".

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Напомним, ранее молодой украинский борец Парвиз Насибов успел сотворить сенсацию. Он в финале состязания по греко-римской борьбе (до 67 кг) в тяжелейшем поединке уступил Мохаммадрези Гераи, но принес в копилку Украины вторую серебряную медаль.

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