Буданов – о пролете БПЛА возле резиденции Путина: хороший маршрут на Москву

Удары по Москва-Сити – сигнал бизнесу о том, что никто не останется в стороне от войны агрессора России против Украины, сказал Кирилл Буданов.

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Бизнес в России должен сделать свой выбор по режиму Путина - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Дроны пролетали возле резиденции директора Кремля Владимира Путина потому, что там проходит хороший маршрут на Москву. Удары наносятся исключительно по военным и административным целям. И бизнес в Москва-Сити получает сигнал относительно того, что никто не останется в стороне от войны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Как сообщает NV, он рассказал о том, что дроны возле резиденции Путина в Ново-Огарево, поскольку там хороший путь на Москву.

"Над этой резиденцией проходит хороший воздушный маршрут на Москву", - отметил Буданов. видео дня

Но дрон, по его словам, летел по другим целям.

"Так сказать, дрон прошел транзитом", - сказал глава ГУР МО.

Почему дроны летят по Москва-Сити

Также он добавил, что удары по деловому центру Москва-Сити неслучайны – там расположены офисы крупных компаний РФ, государственных учреждений и министерства. Удары наносятся исключительно по военным и административным объектам. Это сигнал, в том числе, и бизнесу, что в стороне от войны никто не останется.

"Либо все они будут помогать остановить это [агрессию и путинский режим], либо будут соучастниками", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, депутат Госдумы России Александр Хинштейн опубликовал список мест под Москвой, которые 30 мая были атакованы дронами. Один из БПЛА сбили недалеко от резиденции Путина.

Удары по Москве

Ударов по Москве все больше, России нужно выполнить ряд условий, чтобы они прекратились, говорил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. По его словам, для этого российские оккупанты должны покинуть Украину.

В Главном управлении разведки также говорили, что удары БПЛА по Москве демонстрируют неспособность Путина защитить столицу страны-агрессора России. Давление на Москву будет усиливаться.

Удары по Москве – это только начало, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как полагает Игнат, оккупанты заплатят высокую цену за агрессию против Украины. В России будет еще более беспокойно.

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