"Будем деградировать и деградировать": Комаровский обругал украинские ток-шоу

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский обрушился с критикой на организаторов различных ток-шоу, отметив, что такие мероприятия разобщают и ссорят людей.

Видеоверсия интервью для портала Политека была опубликована на его официальном Telegram-канале. Комаровский, в частности, сказал, что главной проблемой, которая угрожает безопасности страны, является тот факт, что украинцы "ненавидят друг друга", постоянно спорят и не могут договориться даже "перед лицом смертельной опасности".

"Они готовы утонуть, но за руки они не возьмутся, понимаете? И пока мы не найдем слова, инструменты, лидеров, которые заставят украинцев взяться за руки, пока мы не выгоним поганой метлой тех, кто людей ссорит, подталкивает к конфликту, гадит начиная с комментариев и заканчивая площадями, пока мы от всех не избавимся, мы будем деградировать, деградировать и деградировать", — сказал медик.

По его словам, такое положение вещей приводит к тому, что из Украины регулярно эмигрируют "светлые, нормальные и предприимчивые жители".

"И это — наш приговор. Приговор власти, приговор политикам, приговор ребятам, которые организовывают всякие ток-шоу. Все ваши ток-шоу, все до одного ‒ ссорят людей и стравливают. Получается красивая картинка, а работать на объединение ни у кого ума не хватает. Вот это — наша беда. Болезнь похлеще коронавируса", — подытожил медик.

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