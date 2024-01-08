Будет ли война между КНДР и Южной Кореей: эксперт сделал прогноз

РФ выгодно, чтобы по всему миру разразился хаос, который она хочет использовать для максимально выгодного для себя сценария в Украине, считает Виталий Кулик.

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Россия заинтересована в дестабилизации ситуации по всему миру и отказе США от геополитики - Кулик / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Риск эскалации между Северной Кореей и Южной Кореей зависит от того, как будут выстраиваться отношения Китая и США. В 2024 году ожидается повышенная угроза вероятности конфликтов геополитического масштаба. Ситуация выгодна агрессору России, цель которой – сделать так, чтобы "мировой жандарм" Штаты не вмешивались, а ушли во внутреннюю политику. В конечном итоге Москва хотела бы использовать ситуацию для получения выгодных для себя условий в войне против Украины. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что дальнейшее развитие событий в отношениях КНДР и Южной Кореи зависит от того, как будут между собой взаимодействовать США и Китай.

"Все будет зависеть от многих факторов – и от кампании в Соединенных Штатах, и от того, сможет ли Китай находить точки соприкосновения, перезапускать подсистемы отношений с коллективным Западом. После встречи Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско казалось, что Соединенные Штаты и Китай (в большей степени) якобы готовы к перезапуску этих отношений. По некоторым аспектам это удалось или происходит в процессе, но все может измениться – могут появляться новые факторы, которые повлияют на геополитические расклады, после чего ситуация развернется в другую сторону", - считает Кулик. видео дня

"2024 год – это год повышенной вероятности "черных лебедей"

По мнению аналитика, в этом году могут обостриться конфликты по всему миру. Тенденция активной глобальной войны может привести к появлению новых фронтов.

"2024 год – это год повышенной вероятности "черных лебедей" геополитического масштаба, поэтому прогнозировать, что все будет линейно, я бы здесь не стал. Мы входим в период активной глобальной войны, и появление новых фронтов возможно в любом уголке мира. Никто, например, не ожидал быстрого обострения между Гайаной и Венесуэлой – пока это "бумажная война", но ситуация довольно острая, и, кстати, в интересах Китая. Как никто не ожидал, что Милей после прихода к власти в Аргентине бросит вызов Британии и потребует вернуть ей Фолклендские (Мальвинские) острова. И он, кстати, неожиданно получил поддержку от Венесуэлы и Бразилии, с которой у Аргентины сложные отношения.

Если вспомнить о целой совокупности исторических конфликтов и пограничных противоречий в Латинской Америке, вместо судов, которыми века там щеголяли как способом разрешения споров вместо войн, все может перейти в плоскость использования силы", - считает Кулик.

Как полагает эксперт, нельзя исключать острых кризисных явлений и в Азии, где существуют свои противоречия.

"То же самое можно сказать и об Азии, где также нарастает турбулентность процессов. И если в 2023 году удалось снять напряжение в Центральной Азии это не значит, что так будет и в 2024 году. Противоречия между Индией и Пакистаном углубляются, то же самое мы видим в "Золотом треугольнике" между Лаосом, Мьянмой и Таиландом, да и война Израиля с ХАМАС также еще не завершилась. Есть еще вопросы Кавказа, Турции, претензий Ирана и тому подобное", - объяснил политолог.

"Цель России – превратить это в хаос"

Как полагает эксперт, России нужны глобальные обострения, чтобы произошел хаос, в который, по логике Москвы, не должны вмешиваться США. Россияне хотят, чтобы американцы "ушли во внутреннюю изоляцию".

"Все это – фронты глобальной войны, которые будут обостряться. И цель России – превратить это в хаос, чтобы "мировой жандарм" в лице Соединенных Штатов не успевал вмешиваться в эти конфликты и их пресекать, и вместо этого больше концентрировался на внутриполитических проблемах. То есть сделать так, чтобы Соединенные Штаты ушли во внутреннюю изоляцию, что уже случалось в их истории", - предположил Кулик.

Такие события Москва хочет использовать для получения максимально выгодной для себя возможности завершения войны против Украины.

"Вот тогда у русских возникает шанс закончить войну так, как они этого хотят. Например, условной победой или выгодной им (но не для Киева) переговорной позицией. А это уже задача не столько к военному руководству Украины, а больше к политическому, потому что это вопрос внутренних политических процессов в нашем государстве. То есть это уже вопрос даже не мобилизации, а того, как государство общается с гражданами и строит управление обороной. Здесь спасение лишь в народной армии. Но это уже тема для отдельного интервью", - подчеркнул Виталий Кулик.

Обострение между КНДР и Южной Кореей

Генеральный штаб Вооруженных сил Южной Кореи в пятницу, 5 января, сообщил, что войска Северной Кореи выпустили более 200 снарядов возле спорной морской границей с Южной Кореей. Ущерба причинено не было.

Южнокорейские СМИ сообщали, что военные призвали жителей острова у границы Енпхендо эвакуироваться в безопасные районы. В 2020 году остров уже обстреливался войсками КНДР. Тогда погибли 4 человека.

Информагентство Yonhap заявило, что 6 января днем Северная Корея выпустила 60 артиллерийских снарядов возле южнокорейской группы островов Йонпхьондо. Южная Корея призвала Пхеньян прекратить обстрелы.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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