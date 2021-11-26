"Будет ли война с Россией?": Данилов рассказал о готовности Украины

Данилов рассказал о готовности Украины к войне с Россиией / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает открытым вопрос возможного военного вторжения России. В то же время он заверил, что Украина к такому повороту событий полностью готова.

В прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" секретарь СНБО отметил, что новый виток агрессии со стороны РФ не станет неожиданностью для нашей страны.

"Готова ли Украина? – Да. Будет ли война? — На сегодняшний день этот вопрос открыт. Но мы к этому должны быть готовы. Мы к этому готовились долго и это для нас не было неожиданностью", — заверил Данилов.

Также он отметил, что анализировать ситуацию и делать выводы о возможном вторжении в СНБО начали после первых публикаций в американской печати.

Читайте также"Потенциал за пару часов собраться есть": Рада готова ввести режим ЧП в случае вторжения РФ"Когда происходят те или иные события, мы очень тщательно их анализируем, систематизируем и делаем свои выводы. Как только начинались первые сообщения от Washington Post, мы поняли, о чем идет речь", - заявил Данилов.

Ранее в СНБО сообщили, что анализируют ситуацию относительно возможного вторжения России в Украину в начале 2022 года, а мировые страны уже осознали, что президент России Владимир Путин продолжает обострять ситуацию.

Напомним, ранее заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина.